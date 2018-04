Jaroslava s novým tělem mění šatník, má o pět čísel menší velikost

"Musím si pořídit nový šatník. Z původní velikosti 48 až 50 mám nyní velikost číslo 40. To je příjemná změna, i když poněkud náročnější na rozpočet," svěřila se redakci OnaDnes.cz Jaroslava.

Jinou změnu ve svém životě si nepřipouští. "Jinak je vše stejné jako před operacemi," tvrdí, ale nakonec stejně přizná: "Cítím se mnohem líp."

Jsi o 10 let mladší, říkají známí

Podle primáře Vlastimila Víška z kliniky plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP, který Jaroslavu operoval, kosmeticko-estetické operace mají psychický vliv na každou pacientku. Zvyšuje se jim sebedůvěra.

"Ti, co mě viděli naposledy před operacemi nebo ani netuší, že jsem na nějakých byla, vnímají rozdíl opravdu velmi pozitivně. Je to na nich vidět, už jen tím, jak mě stále pozorují, ptají se, jak to dělám, že vypadám mladší, a to až o deset let," říká Jaroslava. Nejvíc je spokojená s úpravou obličeje a prsou. Drobná komplikace se po abdominoplastice objevila v horní části břicha, kde ještě bude provedena úprava liposukcí.

Postava čtenářky Jaroslavy má po všech operacích zcela jiné parametry...

"U paní Jaroslavy jsme během jednoho roku provedli celou řadu kosmeticko-estetických operací. Ve většině případů probíhalo hojení bez komplikací, docílili jsme výrazné proměny tělesných partií. Při poslední kontrole jsme se shodli, že výsledky odpovídají očekávání," hodnotí primář Víšek.

Nejtěžší byla z jeho pohledu úprava poprsí, protože paní Jaroslava měla jedno ňadro viditelně menší než to druhé. "Za nejlepší a nejvíce efektivní považuji operaci v oblasti obličeje," dodává primář.

Nejhorší? Operace břicha a reakce čtenářů

Jaroslava říká, že se nejhůř cítila po abdominoplastice, tedy úpravě přední stěny břicha. "Jednak mě to opravdu bolelo, dost to krvácelo a bez pomoci jsem se ani nepohnula," vzpomíná. "Facelift je také trochu nepříjemný, ale jakmile splaskne otok, je to v pořádku. Nejméně bolela operace prsou, ta byla v pohodě. A samozřejmě liposukce, ta nebolí."

Celý rok byl ale pro Jaroslavu těžký psychicky. "Nejtěžší bylo smířit se se ztrátou soukromí. Když musíte odtajnit, co celá léta poměrně úspěšně skrýváte pod oblečením a líčením, není to rozhodně nic příjemného."

Jaroslavu překvapilo, jak negativně a zle reagovali někteří čtenáři OnaDnes.cz v diskusích pod články o její proměně. "Je vám z toho opravdu těžko. Ale podrželi mě kolegové, kamarádky i pan doktor Víšek," říká.

Šla bych do toho znova

Když se Jaroslava ohlédne za celým rokem, podstoupila by znovu všechny operace? Nelituje toho, že se do našeho projektu "Ona je perfektní" vůbec přihlásila?

"Bezprostředně po faceliftu a hlavně po abdominoplastice jsem si říkala, že už nikdy, ale je to stejné jako při prvním porodu. Taky si říkáte, že už žádné děti nechcete, a na chlapa se pro jistotu ani nepodíváte, ale za měsíc už o bolesti nevíte a za rok rodíte znova. Takže ano, šla bych do toho znova, navzdory všemu negativnímu, co to obnáší. A tím nemyslím jen bolest," svěřila se.

Říká, že je za všechno vděčná. A uvědomuje si, že za operace by normálně zaplatila asi čtvrt milionu korun. "Nikdy jsem od lékařů nepocítila ani náznak toho, že bych měla být vděčná, protože mám vše zadarmo. Já ale za to vděčná jsem."

Nový účes, líčení a oblečení

Aby byla proměna dokonalá, objednali jsme pro Jaroslavu ještě návštěvu v salonu Oskar, kde jí kadeřnice Michaela vytvořila nový účes a vizážistka Kateřina nalíčila.

Michaela Jaroslavě vlasy sestříhala, barvu použila středně hnědou prosvětlenou vpředu melíry. Vizážistka Kateřina podtrhla proměnu jemným denním líčením. Srovnala mírné nedokonalosti středně krycím make-upem, oči zvýraznila tenkou černou linkou a jejich tvar doladila pomocí stínů se starorůžovým nádechem. Na rty použila jemnou růžovou rtěnku a lesk.

Jaroslava v péči vizážistky Jaroslava vybírá oblečení v butiku Alibarto.

Celková proměna vyvrcholila v butiku Alibarto, kde Jaroslavu oblékly majitelky Helena a Alice. Jaroslava by teď podle nich měla zapomenout na příliš volné oblečení, jako jsou široké tuniky či haleny, a spíše zvýraznit přednosti: štíhlé nohy, nově pas a také pevné poprsí.

Helena a Alice vybraly Jaroslavě úpletové šaty petrolejové barvy a jako druhý model šaty s africkým vzorem a kožené sáčko s kožešinovými doplňky. Boty na vysokém podpatku ještě zvýraznily čtenářčiny štíhlé nohy.

Začala jsem snídat a zhubla i bez cvičení

Jaroslava se po plastických operacích rozhodně nehodlá omezovat ve svých oblíbených aktivitách. Chystá se pravidelně cvičit aerobik, zumbu, v létě vyrazí na kolo, zaplavat si.

"Mnozí se mylně domnívají, že pokud má člověk problém s nadváhou, tak je to jen proto, že se válí u televize a cpe se hamburgerama a chipsama. Ani jedno z toho nejím," říká Jaroslava. Dodala, že za její nadváhou jsou i zdravotní potíže.

"Nedovolují například silová cvičení, pro mě je prostě posilovna tabu. Jediné, co jsem nyní udělala navíc, je to, že jsem upravila pravidelnost ve stravování, hlavně jsem začala snídat, a zhubla jsem i bez cvičení, které při operacích opravdu nebylo možné," konstatuje.

Podle primáře Vlastimila Víška je důležité, aby si Jaroslava hlídala postavu a dodržovala správnou životasprávu. "Nemusí žít jako asketa, ale měla by si hlídat váhu," doporučuje primář.

Plastické úpravy vydrží 10 let

Podle primáře Víška má Jaroslava minimálně 10 let jistotu, že jí úpravy po operacích vydrží.

"Je celkem logické, že okamžikem skončení operace každému z nás přibývají týdny, měsíce a roky, kdy tkáně přirozeným způsobem stárnou. I když na žádnou z operací neexistuje záruční list, nemusí paní Jaroslava v nejbližších asi deseti letech přemýšlet o nějaké další úpravě," dodal Víšek.

