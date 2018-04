Jaroslava Rudiše životem provází Berlín

Kniha

Rozšíření bitevního pole

Kultovní román Michela Houellebecqa rozdělil Francouze na jeho fanatické obdivovatele a stejně fanatické odpůrce. Třicetiletý odborník na informatiku popisuje svůj banální život bez ambicí, přátel a lásky.

Šílené psycho o yuppíkovi z počítačové firmy. Sice stoupá po kariérním žebříčku, ale k ničemu mu to moc není. Řím úspěšnější je ve své práci, tím rychleji se mu hroutí vše ostatní. Končí to fantasticky, pochopitelně se "snaží najít sám sebe", chodí k psychologovi, řeší to s kamarády a pak odjede do lesa, do hor. A to je přesně ta zromantizovaná představa - že v lese najdete sám sebe. Chvíli to vypadá jako hrozný kýč, ale pak tam na něj jeho samota a zbytečnost udeří stonásobně. Od stejného autora jsem četl i knížku Elementární částice. Krásný příběh o samotě a prázdnotě a technologiích na přelomu století.

Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta. Objednat si ji můžete na adrese www.bookcafe.cz za 135 Kč

Film

Lola běží o život

Líbí se mi filmy Toma Tykwera. Lola byla moje malá filmová revoluce. Zpracování tří příběhů, tří pokusů běhu o život, v kombinaci s animací, zakomponování hudby nebo to dořečení vedlejších příběhů v klipovité zkratce!

Dokonce jsme v Berlíně hledali místa, na kterých se to točilo. Našli jsme, kde Lola běží pod metrem, banku, kde pracuje její otec, jen ten supermarket ne. A možná víc se mi líbil další Tykwerův film, Princezna a bojovník. Ale i Zimní spáči, Nebe...

Vybavuju si záběry z nich i po dlouhé době. Navíc jsem je viděl v Berlíně, což zážitek určitě jen umocnilo.

Člověk

Lenka Reinerová

Je moje nejstarší kamarádka. Pravidelně se vídáme a rád poslouchám její příběhy z toho divného století, jehož já zažil jen konec. Vždy je to zajímavé - a kromě toho vaří strašně dobrou kávu. Můžu s ní probírat všechno: od knížek přes politiku po hokej, kterému já na rozdíl od ní moc nerozumím. Možná by mohla být intelektuální kouč našeho národního týmu! Je neuvěřitelně plná energie; pořád se snažím přijít na to, čím se napájí, ale to ví jen ona. Líbí se mi, jak píše, ale i jak vypráví. I její postoj, že není spisovatelka, ale vypravěčka.

Místo

Berlín

Jednoznačně Berlín, ten jiný svět vzdálený pět hodin vlakem. Pořád mě něčím překvapuje. Miluju ho už od roku 91 a definitivně jsem mu propadl v době, kdy jsem tam žil. Nedokážu bez něj dlouho vydržet. Baví mě ta svoboda a energie, to město je pořád v pohybu! Když se pak vracím, mám pocit, že Praha je muzeum: krásné, ale nudné.

Mám pár oblíbených malých kin, třeba Sputnik: úplně pod střechou, v šestém patře bez výtahu a s výhledem na celé město. Anebo Moviemento, kde jako promítač začínal Tom Tykwer. Nebo bary, kam se dostanete jen s někým, koho už tam znají. A líbí se mi, že je Berlín veliký a má všechno, parky i jezera, kde se můžete koupat nebo jen tak poflakovat.