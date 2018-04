Jaroslava doufá, že plastiky za čtvrt milionu jí zachrání manželství

"Vzhledem k tomu, že mé téměř pětadvacetileté manželství prochází krizí, mohla by mi změna vzhledu třeba pomoci k tomu, abychom k sobě s manželem opět našli cestu. Byl by to určitě pro něj i příjemný dárek k eventuální stříbrné svatbě," řekla iDNES.cz Jaroslava.

Vítězka akce "Ona je perfektní" si přeje úpravy na takřka celém těle. Chtěla by upravit povadlá víčka, modelaci prsou, odstranit převislé břišní stěny, odsát podbradek, tuk z břicha a z vnitřní strany stehen.

"Přihlášení do této soutěže je výzvou k pokusu uskutečnit svůj sen o vylepšení celkového vzhledu, který bych nebyla schopná sama financovat," svěřila se Jaroslava.

"Výhra je i bezva dárek k Vánocům, rodina ušetří. Ale teď vážně, samozřejmě mám obrovskou radost. Vítězství je jasným příkladem toho, že když člověk něco moc chce, chopí se příležitosti a něco obětuje, svého cíle dosáhne. Na druhou stranu jsem ztratila svou intimitu. A když začaly přicházet první reakce od mužského pohlaví, bylo mi to velice nepříjemné, ale když jsem viděla, jak mi přibývají hlasy a šance na výhru se zvětšuje, negativní pocity jsem zatlačila hodně hluboko. Vše je ale zatím jen ve fázi teorie, takže tu skutečnou jistotu, že jsem proměnu vyhrála, budu mít, až si pan primář nebo některý z jeho kolegů do mě řízne," řekla k vítězství čtenářka Jaroslava.

Téměř stovka žen usilovala o plastiku

Do našeho projektu se původně přihlásila stovka žen, stěžovaly si na povislé břicho, nehezké poprsí nebo jiné tělesné nedokonalosti. Z nich jsme vybrali deset finalistek, jejichž počet se po pohovorech s primářem kliniky MEDICOM VIP Vlastimilem Víškem zúžil na tři.

Jedna ze superfinalistek, paní Ivana, ovšem den poté, co byla zařazena do závěrečného hlasování, požádala, aby byla z rodinných důvodů vyškrtnuta.

Nakonec jste tedy vy, čtenáři iDNES.cz hlasovali o dvou ženách. Nejvíc hlasů, celkem 4719, dostala právě paní Jaroslava.

Deset kilogramů musí pryč

Primář kliniky plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP Vlastimil Víšek navrhuje paní Jaroslavě v oblasti obličeje upravit jizvu na čele po úraze pomocí laseru a dále v oblasti dolní poloviny obličeje a přední partie krku provést liposukci a zároveň chirurgickou plastiku krku (tzv. neck lift). Kromě toho chce provést horní klasickou blepharoplastiku (operace horních víček) a dolní transkonjunktivální blepharoplastiku (operace dolních víček laserem).

V oblasti hrudníku doporučuje upravit poprsí tak, že na jedné straně provede augmentaci poprsí (zvětšení prsou silikonem) a na straně druhé kombinovanou operaci modelační a augmentační.

U trupu doporučuje abdominoplastiku, plastiku přední stěny břišní s liposukcí pasů a boků. V oblasti stehen chce liposukcí odsát podkožní tukovou tkáň se zaměřením na oblast zevních a vnitřních stehen a oblast kolem kolen.

"Proměna bude uskutečněna pravděpodobně ve třech etapách na základě dohody s výherkyní," uzavřel primář Víšek.

Na problémy ohledně plastické chirurgie se můžete ptát v poradně ZDE.