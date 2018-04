Jaroslav Lhota: cestovatel povoláním i srdcem

Na začátku devadesátých let praštil s vědeckou kariérou matematika a chvíli pracoval jako montér na výškových budovách. Nakonec s kamarády založil cestovní kancelář, se kterou na kole nebo na raftu můžete vyzkoušet hranice svých možností a poznat ty nejvzdálenější kouty světa. Nudit se na nich ale nemůžete.

Jaroslav Lhota pochází z Českomoravské vrchoviny, z malé vesničky Onšovec. A kdyby si měl vybrat, kým by chtěl být v příštím životě, pak by to byl fénický mořeplavec. Touhy po dálkách a neznámých krajích by ho zkrátka neopustily.

Film

Historické filmy Konkrétní oblíbený film nemám, ale rád se podívám na výpravné historické filmy, které mě vtáhnou do sebe. Vyhýbám se sitcomům, seriálům a podobnému balastu.

Kniha

MATT RIDLEY: PŮVOD CTNOSTI

Je to populárněvědecká, ale i hodně filozofická kniha, která se zabývá nejširšími souvislostmi evoluce. Četl jsem ji v době, kdy v naší společnosti vrcholilo propojení politiků s mafiány, policistů se zločinci, a kladl jsem si otázku, zda se vůbec dá chovat a jednat férově. Pomohla mi v hledání odpovědi.

Místo

VÝCHODNÍ AFRIKA

Zejména její národní parky. Pocházím z vesnice, vyrůstal jsem mezi zvířaty a uvědomuji si, jak je i pro městského člověka důležité podívat se alespoň občas do divočiny. Na fotografii je NP Samburu na severu Keni. Je to málo navštěvovaný park s bohatou faunou a nádhernou krajinou.

Člověk

SYN

Mám kolem sebe několik kamarádů (některé už 20 let), se kterými si pořád mám co říci. Naštěstí jeden z nich je i můj patnáctiletý syn. Za pár dnů spolu odlétáme do Norska a pojedeme na kolech do Finska. Tam splujeme na kanoích řeku 500 km dlouhou až do moře. Pak dál na kolech do Stockholmu a s kamarády na plachetnici přes Balt. A podobným způsobem chci dojet až na Gibraltar, tam bych měl být v září.