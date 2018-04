Jágr je volný, dál hledá ideál. Maximalisté to mají v lásce těžké

Ženy z jeho nejbližšího okolí mlčí, jsou velmi loajální. Vesměs se dál se slavným hokejistou přátelí, takže když se jich na Jaromíra zeptáte, cítíte respekt, pochopení a také ho litují, že se jeho soukromý život tolik veřejně přetřásá. Žádný konkrétní důvod, proč by snad měl jeho osobní život být opakovaně předurčen k neúspěchu, se od jeho bývalých partnerek nedozvíte.

Důvodů, proč Jágrovi partnerské vztahy opakovaně nevycházejí, nežení se a nezakládá rodinu, může být samozřejmě celá řada. Nabízí se například v nejrůznějších médiích přetřásané úzké napojení na maminku (čtěte například reakce čtenářek na Facebooku).

"Připadá mi jen nedůstojné neustále dokola obviňovat matku, která dala synovi život a spolu s manželem zajistila ty nejlepši podmínky pro jeho hvězdnou kariéru, z nevydařených vztahů," říká Nicol Lenertová, jedna z jeho bývalých přítelkyň, s nimiž jsme mluvili, a dodává: "Ruku na srdce. Co takhle raději: Díky mama Jagr za takového hráče!"

Až jedna z nich, která si však přála zůstat v tajnosti, a s níž jsme situaci dlouze konzultovali, nám napověděla: "Jágr hledá ideál. Je těžké ho najít, nikoliv však zcela nemožné," myslí si ve zkratce.

Jaromír Jágr s Nicol Lenertovou Jaromír Jágr a Inna Puhajková Jaromír Jágr chodil s modelkou Andreou Verešovou

Komplikací může být podle psycholožky Marty Boučkové fakt, že už dlouho nežije v pro nás běžném světě, kde je kompromis a tolerance nedokonalosti běžná, protože je lidská.

"Žije ve světě, kde vládne vrcholový sport a kde je úplně samozřejmé dosahovat maxima a stávat se tím, kdo překračuje běžné lidské limity," vysvětluje odbornice na mezilidské vztahy.

Jsou nároční k sobě a očekávají maximum

Jaromír Jágr se z pohledu našeho světa může zdát jako hledač ideálů. Ale možná, že právě princip hledání dokonalosti ho dovedl až tam, kde je. "Každá mince má dvě strany a v životě přece bývá něco za něco," vysvětluje fenomén psycholožka Marta Boučková.

Takoví hledači dokonalosti a ideálu nemusí být podle ní nutně slavní a bohatí a existují mezi muži i mezi ženami.

Jágra, namátkou také herce George Clooneyho, Hugha Granta, Leonarda Di Capria nebo například i Karla Gotta, který svou svobodou drásal srdce svých fanynek celé půlstoletí, spojuje úspěch. Ve svém oboru patří ke špičce.

"Jsou to lidé, kteří si reálně sáhnou na to, jaké to je být nejlepší. Jsou nároční k sobě a maximum čekají i od partnerky. Logicky a automaticky k sobě chtějí to nejlepší, ale tady ruku na srdce - to chceme přece všichni. Jen u lidí s výjimečným osudem bývá i množství potenciálních partnerek a partnerů menší a jejich hledání je tím pádem těžší," říká Boučková.

Karel Gott George Clooney Leonardo Di Caprio

Dodává, že není náhodou, že nemalá část hledačů ideálu často nežije ve světě běžných lidí. Požadavky na potenciálního partnera či partnerku vycházejí právě ze životních podmínek, které si diktuje každodenní životní realita. V případě Jágra jednoznačně hokej.

"Ne náhodou fotbalisté a hokejisté chodí s modelkami. Oba tyto světy se od našeho obyčejného dost liší. A tenhle život v odlišném světě zaměřeném na fyzično může ty, co v něm žijí, do určité míry spojovat a přitahovat. Koneckonců disponují i tak trochu určitými dovednostmi žít kočovný život, který je podřízen jejich práci," rozkrývá psycholožka.

Buď "princeznu", nebo nic

Kdo spekuluje o tom, že je Jaromír velké dítě a nechce se vázat, že příliš podléhá své mamince, nebo ho vlastně ženy ani moc nebaví, je zřejmě vedle. Jágr má zkrátka na partnerku vysoké nároky. Zároveň neumí, nechce a možná ani nemůže slevit, takže partnerka pro hledače ideálu tak musí asi jako ozubené kolečko přesně zapadnout do soukolí.

"I když umí dávat góly na ledě, stejně jako my všichni potřebuje nemalou dávku štěstí, aby byl ve správný čas na správném místě, kde může potkat tu pravou. A příležitostí má vzhledem ke svému vytížení pravděpodobně méně než my ostatní," uvažuje Marta Boučková.

Většina z nás časem přece jen postupně sleví z vysněných ideálů. Jsou však vytrvalci - ženy i muži, kteří kompromisy nepřipustí.

"V dnešní době je mnoho těch, kteří ze svých nároků nesleví a stále doufají, že je naplní. Dříve bývalo zcela běžné, že se ženy v určitém věku rozhodly, že nebudou riskovat případnou samotu a bezdětnost a ze svého ideálu slevily a staly se byť i svobodnou matkou. V poslední době ale ve své poradenské praxi pozoruji, že přibývá žen, které se rozhodnou vytrvat i za cenu bezdětnosti a ctí pravidlo, že děti by se měly rodit do partnerství, kterému věří a které vnímají jako to pravé, ne jako kompromisní," dodává psycholožka.

Hlavně Jágra nelovit!

Jaromír Jágr je výjimečný člověk s výjimečným životním stylem. Tak jaká partnerka by mu tedy vyhovovala? "Může mít k sobě sloužící nebo sekretářku, ale pokud partnerku, tak zase výjimečnou. Když říkám výjimečnou, myslím tu, která se velmi rychle zorientuje, naučí se žít vedle Jaromíra Jágra a ještě jí to bude bavit. Prostě jágrovský život bude žít naplno a z přesvědčení. A to si troufám odhadnout, že nebude snadné. Má to těžké," odhaduje psycholožka.

Zdá se skoro nemožné najít partnerku úspěšnou, kreativní, inspirativní, ale i praktickou s organizačním talentem, která ohlídá placení složenek i pronájmy a zařízení domů, je krásná, reprezentativní, inteligentní, se smyslem pro humor, která se přizpůsobí jeho životnímu stylu, aniž by zároveň ztratila osobitost, šarm, invenci...

Kdyby už se přece jen taková nějaká našla, co by měla udělat, aby Jaromíra Jágra sbalila?

"Už samotná otázka je špatně," říká Boučková. "On není ani balík, ani kapr. Naopak je jistě dost inteligentní na to, aby balení prokoukl. Jestli snad něco poradit, tak jedině: zůstat sama sebou a hlavně ho nelovit. Protože jestli je na něco zvyklý, tak že ho ženy loví," radí fanynkám psycholožka.