Jaro přináší zdravotní problémy

S ÚNAVOU BOJOVALI I SEDMIKRÁSKAMI



Svůj význam mělo užívání prvních zelených výhonků jarních bylinek. "V mnoha kulturách se tak využívají do salátů a jarních polévek čerstvé listy pampelišky, kopřivy, popence, potočnice nebo květy sedmikrásek. Mezi zapomenuté 'elixíry' patřily třeba i bylinné čaje z listů břízy, natí mařinky vonné a dalších bylinek," vypočítává Nouza. Oblíbená podle něho byla také májová bylinná vína či pitné kúry z březové mízy, čerpané navrtáváním stromů v době rašení. Kde se jarní únava bere? Podle lékařů jde o stav, kdy je organismus vyčerpaný po zimě. Během té mají lidé mnohem menší příjem čerstvých vitaminů a také se méně pohybují. Jaro je tedy zastihne oslabené a mnohem náchylnější na infekční nemoci.



"Během zimy se lidé scházejí hlavně v interiérech, kde jsou v těsnějším kontaktu. To je ideální pro přenos infekčních nemocí. Svůj podíl má i tradičně větší koncentrace škodlivin ve vzduchu během zimy," říká Nouza. Jarní únava podle něho souvisí i s minimem slunečního svitu během zimy. Nedostatek světla totiž navozuje pocity deprese a snižuje také sexuální aktivitu. S příznaky jarní únavy se dá bojovat několika způsoby: "Optimální je ovšem vyjet si například na hory nebo si vzít pár dní volna a věnovat se svým zálibám. Vymezit si část dovolené i na jaro organismu zaručeně prospěje," dodává Nouza.





KOČIČKY. PRVNÍ PROKLETÍ ALERGIKŮ



Výletem do přírody si ovšem moc nepomůže ten, kdo trpí pylovými alergiemi. Právě s příchodem tepla a slunce začíná alergikovo utrpení nanovo. "První riziko, to jsou kočičky, jehnědy, břízy. A samozřejmě - kdo je alergický na bodnutí hmyzem, musí si dát pozor na včely, vosy a tak dále," vypočítává Olga Škopková z Alergologicko-imunologické ambulance pro děti v Ostravě. Ta se ve své ordinaci záhy setkává s prvními projevy senné rýmy, tedy se svěděním očí, slzením, rýmou, kýcháním anebo i dechovými potížemi a kašlem.



"V době pylové sezony se také mnohdy horší ekzémy," říká Škopková. "Prostě všude tam, kam alergeny dopadnou, mohou způsobit nepříjemnosti a alergické potíže. S pylovou alergií bývá navíc často spojena i alergie na plody stromů, které dráždí. Někteří pacienti mají alergické potíže na zelené jablko, někteří na broskve, třešně, meruňky, které u nich vyvolají okamžitou reakci ve formě svědění, otoků jazyka, rtů či poruchy polykání."



S pylovými alergiemi se bojuje těžko: leda léky a pak také bedlivým sledováním pylového zpravodajství, které vychází v různých časopisech a novinách. Teplé jarní počasí znamená změnu šatníku. Řada lidí ovšem při té příležitosti zjistí, že se do loňských jarních modelů už nevejde. "Obecně platí, že člověk, který víc energie přijímá, než vydává, začne tloustnout. V zimě k tomu má sklony hodně lidí: venku je chladno, člověku se nechce hýbat, a tak se sedí doma u televize.



Je ovšem prokázáno, že právě doma je nejvíc podnětů provokujících k jídlu," říká psycholožka Iva Málková ze společnosti STOB - Stop obezitě. Přes zimu mají podle ní sklony tloustnout i lidé, kteří jsou zvyklí se přes léto aktivně hýbat, chodí na túry, jezdí na kole, plavou. "Není sluníčko, na lidi padají deprese, a deprese se často zahánějí sladkostmi," upozorňuje Málková. Snížit váhu o pár kilo lze snadno: změnou jídelníčku a pohybem. Zhubnout podstatně: tak, aby se člověk nemusel v létě stydět svléknout do plavek, je už obtížnější. "Dnes už si spousta lidí uvědomuje, že začít hubnout tak, aby do léta vypadalo tělo dobře, je nutné už na jaře. To je docela nový trend. Dřív začali lidé pracovat na postavě, až když ono svlékání do plavek reálně hrozilo," dodává Málková.