Jaro podle českých návrhářů: tříčtvrteční kabáty a nadčasové kousky

Pavel Jevula (33)

Narodil se v Havířově a "přičichl" k jehlám a nitím už v dětství díky svým babičkám - švadlenám. Ve své tvorbě rád akcentuje společenské klima.

Jak byste popsal svoji aktuální kolekci?

Kolekce STALKER je inspirovaná sci-fi románem bratří Strugackých.

Kde hledáte inspiraci pro svou tvorbu?

Inspirací ke kolekci mi byly šperky Amorike designéra Ronyho Plesla, který je navrhuje pro Jablonex group. Řada šperků s názvem STALKER také doplňuje celou kolekci.

Které barvy a materiály budou letos na jaře in?

Vlivem finanční krize je v kolekcích cítit odklon od pestrého vzorování k jednobarevným modelům bez vzoru.

Co by podle vás nemělo chybět v letošním jarním a letním šatníku české ženy a muže?

Pro chladné jarní počasí bych doporučil tříčtvrteční pláště z nepromokavých materiálů. Pro pány v čokoládově hnědé, tmavě modré nebo holubí šedé. Dámy mohou sáhnout do pestřejší palety barev. V červeném, zeleném, žlutém nebo modrém baloňáku s vázačkou budou k nepřehlédnutí.

Jaké oblečení se vám osobně nejvíc líbí na ženách?

Samozřejmě především ženské. Každá žena by měla mít ve skříni sukni, šaty a boty na podpatku. Nemusí to být jen elegantní modely. Ženské oblečení sportovního stylu se dá nosit prakticky kdykoli.

Jakub Polanka (29)

Jméno držitele titulu Výtvarník sezony z roku 2001 je dnes známější za hranicemi než doma. Spolupracoval s firmami jako Hermés nebo Louis Vuitton a právě se chystá dobýt Tokio.

Jak byste popsal svoji aktuální kolekci?

Je koncipována v šedých odstínech s jemným dotekem pastelů a inspirovaná architekturou a anatomií. Materiály jsou především hedvábný a vlněný úplet, lakované hedvábí, voskovaná džínsovina nebo neopren. Kolekce je navržena pro ležérní, uvolněnou ženu, která se nebojí vynikat a má ráda luxus na každý den.

Kde hledáte inspiraci pro svou tvorbu?

Inspirace často pramení z objevů té předešlé kolekce... Každý nový objev znamená cestu.

Které barvy a materiály budou letos na jaře in?

Mně osobně se líbí pastelové barvy, nicméně pro průměrného spotřebitele bude stále určující barevnost loňského léta - tedy čisté barvy jemné šedi a jejich mix. V materiálech je dnes velmi žádané hi-tech zpracování tradičních luxusních materiálů (termopojené hedvábí, řezaná oboustranná vlna apod.) i propojení tradiční krejčoviny a sportovních prvků (sako z teplákoviny, džínsy s krajkou či šperky).

Co by podle vás nemělo chybět v letošním jarním a letním šatníku české ženy a muže?

Černá košile, rolák, pouzdrové šaty a grafické elasťáky, dále pak střihově posunuté sáčko a výrazný šperk. Muži by měli mít vždy po ruce košili, triko a dobrou náladu.

Jaké oblečení se vám osobně nejvíc líbí na ženách?

Na ženách se mi líbí, když jsou schopny kreativně pracovat s módou, mixují styly a hrají si jak se stylingem, tak s tou částí sebe samé, kterou v ten moment chtějí zdůraznit. Vždy by ale mělo platit heslo "všeho s mírou" nebo "méně je více".

Leo Macenauer (21)

Patří k největším objevům současné české módy a kromě oděvního návrhářství se věnuje také kresbě a designu.

Jak byste popsal svoji aktuální kolekci?

Jako strohou s prvky originality. Silueta modelů je přiléhavá, převažuje linie písmene I. Objeví se tam vypasované rafinované šaty, košile, sukně se zvýšeným pasem, jednoduchá saka a úzké kalhoty.

Kde hledáte inspiraci?

Vlastně všude. Jednak ji vnímám podvědomě a je to všechno, co mě obklopuje. A druhý zdroj jsou přehlídky na internetu, stejně jako spousta časopisů a fotek, architektura, historie, hudba...

Které barvy a materiály budou letos na jaře in?

Každému doporučuji takovou barevnou kombinaci a materiály, ve kterých se bude cítit dobře.

Co by podle vás nemělo chybět v letošním jarním a letním šatníku české ženy a muže?

Nový originální model od našich návrhářů.

Jaké oblečení se vám osobně nejvíc líbí na ženách?

Vypasované siluety s rafinovaným střihem.

Martin Havel (29)

Rodák z Pelhřimova má rád módu s humorem. Získal a obhájil titul Talent sezony na Prague Fashion Week a na soutěži Česká Miss oblékal Leonu Grešákovou.

Jak byste popsal svoji aktuální kolekci?

Zatímco rukama ještě intenzivně pracuji na šatech pro finalistku České Miss, hlavou se mi už honí další nápady na novou kolekci a čekají, až dostanou konkrétní formu.

Kde hledáte inspiraci pro svou tvorbu?

Všude kolem sebe. Mám rád, když se móda nebere až tak vážně a když je v ní přítomný jemný humor.

Které barvy a materiály budou letos na jaře in?

Zůstane šedá s černou, k nim se přidá béžová, bílá a pastelové barvy. Do módy v této sezoně navíc proniknou etnické kořeněné tóny. Materiály převládnou přírodní, jako bavlna, len, a u šatů především hedvábí. Dále kůže a metalické povrchy.

Co by podle vás nemělo chybět v letošním jarním a letním šatníku české ženy a muže?

U ženy určitě hodně nabírané jednobarevné či vzorované jemné hedvábné šaty doplněné něčím drsnějším, třeba koženým opaskem. A u mužů krátká, užší kožená bunda.

Jaké oblečení se vám osobně nejvíc líbí na ženách?

Mám rád, když má žena svůj styl a neřídí se jen slepě trendy. Když je rafinovaná a charizmatická.

Jozef Sloboda (32)

Český módní návrhář slovenského původu založil módní ateliér už před 11 lety - nyní pod svou značkou tvoří limitované edice pánského oblečení a doplňků.

Jak byste popsal svoji aktuální kolekci?

Pruhy, kostky, v barevných odstínech šedá, černá, bílá, zelená a fialová. Většinou využívám kontrastu barev na jednotlivých produktech.

Kde hledáte inspiraci pro svou tvorbu?

Většina věcí mě napadne náhodou. Obvykle když mám něco vymyslet jako úkol, moc to nejde. Velkou inspirací jsou mi lidé při různých příležitostech - na ulici, v klubu. Pochopitelně také sleduju, jakým směrem se ubírá vývoj módy obecně.

Které barvy a materiály budou letos na jaře in?

Můžu pouze říct, jaké barvy jsem použil já. A ty jsem už zmínil v odpovědi na první otázku.

Co by podle vás nemělo chybět v letošním jarním a letním šatníku české ženy a muže?

Tmavě modré džíny, fialový vršek nebo prvek, kostka, standardně bílá kvalitní košile, černé střihově propracované sako, tenisky, jarní lehká šála, je toho hodně. Také záleží na příležitosti.

Jaké oblečení se vám osobně nejvíc líbí na ženách?

Mně osobně sportovně elegantní móda, kalhoty s košilí a sakem, ale je to individuální. Záleží na příležitosti a osobnosti, každá žena by měla nosit věci, ve kterých se cítí dobře, a dát do daného outfitu něco ze sebe... Ve výsledku je to osobnost, co vyzařuje.