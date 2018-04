Jaro: Nový začátek hubnutí

Při snižování nadváhy máte jen dvě možnosti - můžete to dělat špatně, nebo správně. Říkáte si, že přece sportujete a téměř nejíte? Skutečně nejíte? Přes 80 procent žen podceňuje svůj denní příjem energie téměř o tři tisíce kilojoulů, říká to nedávný výzkum amerického ministerstva zemědělství.



Přiznat si vlastní stravovací hříchy je nepříjemné, ale bez upřímnosti se nepozná, v čem je chyba. Při redukci je dobré držet se zhruba 5 000 kilojoulů za den, přičemž dopoledne je vhodné dopřát si sacharidy. Ty jsou v rýži, pečivu, obilninách, bramborách, ale i ovoci. „Na cukry v ovoci by se nemělo zapomínat. Stává se, že lidé v létě přiberou, protože jedli velké množství ovoce,“ upozorňuje lékařka Erika Matějková.

K obědu je ideální kombinace sacharidů a bílkovin, k večeři jsou bílkoviny také vhodné, ale převažovat by už měla zelenina. Bílkoviny neboli proteiny dodají energii na dlouhou dobu, člověk je najde ve vaječném bílku, v mléčných výrobcích, v mase a luštěninách. Jako vždy platí, že tuku by mělo být co nejméně, přičemž boj o přízeň by měl vyhrát kvalitní rostlinný olej.

Cvičit se musí naplno

Může se stát, že při prvních hodinách aerobiku nebo spinningu je člověk zmatený nebo neobratný. Dobrý instruktor by mu však měl s technikou pomoci. Cvičitelé se shodují v tom, že je máloco zlobí víc než nedotažené pohyby a zvadlé cvičení bez energie. „Když už nemůžete cvičit naplno, dejte si malou pauzu, vyměňte těžké činky za lehčí. Ale pohyby se musí správně dotahovat, měli byste dobře dýchat a nejde to ani bez dobrého držení těla,“ vypočítává cvičitelka Kateřina Eislerová a dodává: „Když už někdo chce zhubnout a jde na hodinu, tak by tomu měl dát maximum.“



Úspěch v podobě nižší váhy nepřijde, pokud se budou střídat sportem nabité víkendy s dvoutýdenními pauzami strávenými jen v kanceláři, v autě a před televizí. Důležitá je totiž pravidelnost, jak v jídle, tak ve sportování.

Ale co když za to nemůžu?

Skutečně existuje malá skupina lidí, kterým se hubnutí ani přes dietu o hodnotě pěti tisíc kilojoulů a pravidelný pohyb nedaří. „Jsou to lidé se sníženou funkcí štítné žlázy a pak také některé ženy, které mají za sebou několik drastických diet v řadě,“ říká Erika Matějková.



S nemocnou štítnou žlázou je třeba zajít k lékaři, u dietářek pomůže jediné - přesvědčit postupně své tělo, aby si energii neukládalo na „horší časy“. „Řešením pro tyto ženy je velmi přísná dieta kolem tří tisíc kilojoulů denně, což je pro většinu lidí na hranici zdravotního rizika,“ upozorňuje lékařka. V takovém případě je bezpečnější hubnout pod dohledem doktora.

Co dělat když:

1. Chcete začít hubnout

Ať už vás k hubnutí motivuje hezké oblečení nebo počínající zdravotní obtíže, s MF DNES se vám zhubnout jistě podaří. Poctivě se zvažte a změřte a stanovte si konkrétní, ale splnitelný cíl. O kolik kilogramů, za jak dlouho a s jakou odměnou či sankcí záleží na vás. Držte se hlavně nejdůležitějšího pravidla při hubnutí: aby mělo snižování a pak i udržení váhy význam, musí to být změna životního stylu, přechod k jinému myšlení a změna přístupu k sobě samému. Zapomeňte na efektní rychlodiety.

2. Začali jste, ale nevydrželi

Těsně předtím, než se stačí objevit první úspěchy, lidé své úsilí vzdají. Tentokrát se ovšem zastavit nenechte. Zázračně rychlý úbytek na váze totiž neznamená ztrátu tuku, ale vody, při nesprávném složení stravy můžete ztrácet i svalovinu. Někdo dokonce i při velké sportovní zátěži bude vážit víc, ale to znamená, že nabírá svalovou hmotu. Svaly více váží, ale také dokážou spotřebovat víc energie. V době před menstruací by ženy neměly upadat v zoufalství, je totiž běžné, že budou vážit o dvě až čtyři kila více než obvykle. Kila ze zadržované vody zas po týdnu sama zmizí.

3. Zhubli jste, pokračujte

Gratulujeme! Počítejte s tím, že teď už hubnutí nepůjde tak rychle jako v prvních týdnech a měsících. Jistě jste se už přestali zadýchávat, pracujte proto stále na zvyšování kondice. Zkoušejte náročnější sporty jako třeba box, rychlý běh nebo cyklistiku v kopcích. Ženy by se ve strachu před mohutnými svaly neměly sportům vyhýbat, jen je potřeba volit takové, po kterých svaly zeštíhlí, tedy pilates nebo tanec.

4. Držíte dietu, ale nehubnete

Můžete patřit mezi skutečně malou část lidí, kterým snížená funkce štítné žlázy snižuje i rychlost spalování energie. Když u vás k nemizející nadváze patří i únava, spavost nebo zimomřivost, vydejte se za praktickým lékařem nebo endokrinologem. Jestliže vaše zdraví bude v pořádku, pak vám s hubnutím možná pomohou léky, které dokáží ovlivnit metabolismus nebo chuť k jídlu. Dostanete je jedině po podrobném vyšetření na lékařský předpis.