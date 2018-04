Jaro hřeje, voní a také inspiruje

Jeho mladší krajan Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) našel na mnoho let domov až v daleké studené Praze. Na dvoře podivínského císaře Rudolfa II. maloval ještě podivnější obrazy, kde do podob lidí skládal zeleninu, nádobí či knihy. Tak vznikla i jeho slavná podoba čtyř ročních období, kterou obdivovali hlavně surrealisté.Francouz Jean Francois Millet (1814-1879) maloval nejraději na venkově. Tvrdil, že zlom v jeho tvorbě nastal, když "uslyšel hlas země". Tím myslel i přírodu, venkov a těžkou práci, kterou vyžaduje.Mnohem známějším se stal Milletův krajan Claude Monet (18401926), otec impresionismu. Jeho obrazy jsou plné barev a odrazů díky zvláštní technice, kdy plátno pokrýval bezpočtem tahů štětce tak, aby vytvořily "bohatý opar modré, červené a zlaté". S nadšením maloval svou zahradu v proměnách roku.Rodáka z moravských Ivančic Alfonse Muchu (1860-1939) znají na celém světě jako tvůrce secesního stylu. Nikdo jiný si tak jako on nedokázal pohrávat s ornamenty inspirovanými živou i neživou přírodou. Na dekorativním panelu zobrazujícím jaro chtěl zdůraznit především čerstvou nevinnost rozkvétajících květů.Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Olásce šeptal tichý mech: květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech...Karel Hynek Mácha, nejromantičtější z českých básníků, dobře věděl, že k jaru patří láska. O století později vnesl jarní vůni deště a třešňových květů do veršů o Praze jiný bohém, Václav Hrabě. Je to básník, který k jaru patří i celým svým životem. Na jeho konci se narodil, na začátku března o pouhých pětadvacet let později zemřel.Japonský tradiční oděv kimono tvoří zcela výjimečnou kapitolu v historii módy i umění. Den, kdy se pravidelně odkládal zimní oděv a měnil za jarní, se během času změnil ve státní svátek, kdy kimona rozkvétala jarními motivy a květy.Dobrý vkus vyžadoval vybrat co nejrafinovanější vzor, často malovaný ručně na látce významným umělcem a ve správné barevné kombinaci. K těm předepsaným pro jaro patřily dvojice odstínů nazvané poeticky "jarní tráva", "raná kapraď", "vistárie" nebo "jíva".Zvlášť pestrými barvami se pravidelně ohlašují kolekce italských designérů, kteří dokážou obyčejné praktické předměty do domácnosti povýšit na skvosty užitého umění. Světově proslulé značky si z rašící přírody umějí vybrat to nejlákavější a nejveselejší - jako v případě mísy na ovoce Fruit mama od firmy Alessi nebo plastových dóz Guzzini zářivě pampeliškové barvy.