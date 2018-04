Jaro na talíři je zelené, voňavé a má jméno medvědí česnek

Podlouhlé zelené listy medvědího česneku na nás začínají vykukovat ve stinných místech na zahradě nebo v lese přesně tam, kde jsme je loni na prahu jara sbírali. Pokud si chceme vychutnat jeho jemnou chuť i vůni, měli bychom si pospíšit. Nejpozději v květnu začne kvést a pak svou sílu i léčivé schopnosti velerychle ztratí.



Pokud si ale nejste jisti, že medvědí česnek v přírodě dokážete přesně detekovat, nebo nemáte nikde v okolí příhodný lesík, můžete ho sehnat také na farmářském trhu nebo v lepších zelinářstvích. Určitě si doneste domů pořádný svazek, bude se hodit.



Je totiž nejen rafinovaným dochucovadlem, které mile překvapí i ty, kdo klasický česnek nemusí, ale také má spoustu pozitivních účinků na naše zdraví.



Kromě toho, že je medvědí česnek vydatným zdrojem vitaminu C a železa, obsahuje silici se sirnými sloučeninami, tzv. alliin, který se při porušení rostlinných buněk mění na allicin. Ten působí antibakteriálně a pomáhá třeba při respiračních onemocněních, střevních potížích či virových, bakteriálních i kvasinkových infekcích.



Nejlépe se jeho účinky projeví v syrovém stavu, proto je skvělý nejen do pomazánek (recept na jednu velmi snadnou vám nabízíme níže), ale také třeba do zeleninových smoothies nebo pro přípravu pesta. To můžete podávat jak s těstovinami, tak třeba s noky z ricotty a medvědího česneku (recept následuje). Užijte si jaro!



Noky s pestem z medvědího česneku

Ingredience na 4 porce:



220 g ricotty



2 vejce



sůl a pepř



špetka muškátového oříšku



40 g parmazánu



hrst medvědího česneku



5-6 lžic polohrubé mouky

Na pesto:

40 g piniových oříšků



svazek medvědího česneku



50 g strouhaného parmazánu + trochu k podávání



sůl



olivový olej



Pracovní postup:

Ricottu, vejce, sůl, pepř a muškátový oříšek promícháme v míse. Přidáme najemno nastrouhaný parmazán a hrst nasekaného medvědího česneku. Po lžících vmícháme mouku a zpracujeme měkčí těsto.

Pomocí dvou navlhčených lžic tvarujeme z těsta stejně velké noky a klademe je na pomoučněný tác. Na půl hodiny je odložíme do chladničky a připravíme si pesto.

Piniové oříšky, medvědí česnek a strouhaný parmazán dáme do sekáčku. Osolíme, přilijeme trochu olivového oleje a sekáme. Postupně přidáváme olej, až vznikne hustá omáčka. Pesto můžeme připravit také v hmoždíři.

Noky vkládáme do většího hrnce s vroucí vodou a vaříme asi minutu. Hotové vyplavou na hladinu. Na talíři je přelijeme pestem a posypeme trochou strouhaného parmazánu. Ihned podáváme.

Slané koláče se zakysanou smetanou a medvědím česnekem

Ingredience na 4-6 porcí:

200 g hladké mouky



100 g žitné mouky



3 lžičky sušeného droždí



1/2 - 1 hrnek vlažné vody



2 lžíce olivového oleje



1/2 lžičky soli



1/2 lžičky krupicového cukru



Na náplň:

300 ml zakysané smetany



sůl a pepř



svazek medvědího česneku



Pracovní postup:

Obě mouky a sušené droždí smícháme dohromady, přidáme cukr a sůl a přilijeme asi půl hrnku vlažné vody a olivový olej. Zpracujeme hladké těsto. Pokud je moc hutné, přidáme po lžících trochu vlažné vody.

Hotové těsto v míse zakryjeme čistou utěrkou a necháme na teplém místě aspoň půl hodiny odpočívat.

Dva plechy vyložíme pečicím papírem. Těsto rozdělíme na 6-10 stejně velkých dílů a vyválíme je do tvaru koláčků. Necháme ještě asi čtvrt hodiny kynout na plechu. Pak doprostřed vymáčkneme prohlubeň na náplň, nejlépe to jde dnem misky nebo skleničky.

Do něj rozdělíme náplň, kterou jsme připravili ze zakysané smetany smíchané s nasekaným medvědím česnekem, solí a pepřem.

Pečeme dozlatova v předehřáté troubě na 180 °C asi 15 až 20 minut.







Pomazánka s medvědím česnekem a parmazánem

Ingredience na 4 porce:



250 g krémového sýra (např. Lučina)



3 lžíce majonézy



1 lžíce plnotučné hořčice



80 g parmazánu



1 svazek pažitky



1 svazek medvědího česneku



sůl a čerstvě mletý pepř



chléb k podávání



Pracovní postup:



V míse smícháme krémový sýr s majonézou a hořčicí. Parmazán nastrouháme najemno a přidáme do sýrové směsi.

Pažitku a medvědí česnek nasekáme nadrobno a vmícháme do pomazánky. Dochutíme solí a čerstvě mletým sýrem.

Podáváme s čerstvým pečivem, nejlépe celozrnným chlebem.



Tip: Do pomazánky můžete vmíchat i nasekané natvrdo uvařené vejce nebo nastrouhané ředkvičky. Připravte ji nejméně hodinu před tím, než ji chcete podávat. Nechte ji odležet v chladničce. Chutě se lépe propojí.