Jarní únavě dejte padáka!

V posledních měsících jsme slunce viděli jen na pohlednicích, z kuchyně se linula vůně těžkých mas a co je sport, to musíme pomalu hledat v slovníku cizích slov.

1. Potřebujete světlo

,,Myslela jsem si, že když letos mrzlo jen dva dny a už v únoru u nás v lese kvetly sedmikrásky, jarní únava mne nedostihne. Jenže už několik týdnů jsem jako bez života. Stále mne bolí hlava, jsem unavená, v noci se nevyspím, křičím na manžela i děti, do práce chodím jako za trest. Opakuje se to každý rok, přesto jsem vždy zaskočená. Do kolejí se dostanu tak v květnu,“ vypráví čtyřicetiletá prodavačka Jolana Švejdová z Prahy.

Rozmrzelost, někdy až deprese u mnoha lidí ohlašují jaro spolehlivěji než přílet vlaštovek. Tyto stavy mohou trvat dlouhé týdny a někdy si vyžadují návštěvu odborníka – psychologa či psychiatra. Viníka hledejte na obloze.

V zimních měsících se nám nedostává slunce. Na začátku zimy to jako velký problém nevnímáme, bereme si ze zásob, které jsme načerpali v létě. Energetická spíž se ale vyprazdňuje a v březnu či dubnu ohlásí kritický stav. Proč je vlastně ten velký žlutý prášek od nebeských psychiatrů, jak slunce kdysi nazval oblíbený český spisovatel Ota Pavel, tak důležitý?

Palivo pro lidský stroj

Sluneční svit je nevyhnutelný pro tvorbu hormonu serotoninu. Ten může za to, zda jsme veselí a optimističtí, nebo naopak svět vidíme jen v černých barvách. V zimě ho máme v těle jen velmi málo. Naopak, ráj má hormon melatonin. Jeho produkce stoupá, když se venku stmívá. Melatonin nás, obrazně řečeno, uloží do postele a popřeje nám dobré sny. Bohužel, v zimě se stmívá prakticky už od rána, a proto je hladina melatoninu vysoká neustále. Poznáte to na častém zívání a usínání během pracovních porad.

Energii ze slunce dále potřebuje každá buňka lidského organismu, slouží jim jako palivo. A když paliva není dost, lidský stroj se zasekne. Právě proto máme na začátku jara pocit, že do té práce snad dnes nedojdeme a každý pohyb navíc je těžší než výstup na Everest.

,,Na nedostatek slunce pomůže jen jediné – dostatek slunce. Musíte často ven, kdykoliv to jde. Udělejte si večer oběd do práce a pak ho snězte někde v parku. Přes víkend se snažte být na vzduchu alespoň čtyři hodiny, ale i více,“ radí psycholožka Mgr. Jana Sládečková z Prahy.

Skvělou imitací slunce je fototerapie, která pomocí speciálních biolamp nahrazuje sluneční svit. Lampy využívají takzvané polarizované světlo, které je úplně bezpečné. Nemusíte se bát ozáření škodlivým ultrafialovým zářením. Polarizované světlo podobně jako laserový paprsek proniká k buňkám, a to až do hloubky tři centimetrů.

,,To například obyčejná lampa nedokáže. Slunce vám opravdu nenahradí, protože jde o velmi slabý zdroj světla,“ vysvětluje Sládečková. Pro ilustraci: k fotoléčbě se nejčastěji používá světlo s intenzitou 2500 luxů, což je záření přibližně desetkrát větší než běžné osvětlení. Před lampu se posaďte alespoň několik dnů po sobě na půl až dvě hodiny. Biolampy nabízejí různá regenerační centra, ale i někteří lékaři. Můžete si ji také koupit domů.

2. Potřebujete očistu

Úřednice Simona Slezáková (36) se na jaře cítí jako otrávená. Špatná ,,zimní“ strava jí dává zabrat rok co rok. I když se snaží do jídelníčku zařazovat zdravé potraviny, velký smysl to podle ní nemá.

,,Hlídám si třeba přísun zeleniny, ale na konci zimy už mnoho vitaminů neobsahuje. Mrkev či brambory jsou měkké, o chuti se vůbec nedá hovořit. Zvýšila jsem třeba příjem kvašené zeleniny, která se v zimě velmi doporučuje, ale nemohu ji jíst na kila. A tak si dám na talíř často to, co je v zimě lehce dostupné, tedy maso, maso a zase maso,“ vypráví. ,,Už teď se těším, až mi na zahrádce vyraší jarní cibulka a ředkvička, do té doby se asi se špatným zažíváním budu muset smířit.“

Toxiny, z těla ven

Nafouklé břicho, špatné zažívaní, ale i bolesti hlavy, zahlenění či neustávající rýma jsou důkazem, že organismus zahltily toxiny ze špatné stravy. Játra, ledviny, plíce i střeva, které mají škodliviny likvidovat, na to už sami nestačí. Musíte jim pomoci. Kouzelné slovíčko zní detoxikace. Očištění organismu má v každém případě smysl, nesmí ale jít o drastickou hladovku. Ta ničemu dobrému neprospěje.

Na výběr je několik detoxikačních metod. První na ráně je samozřejmě úprava jídelníčku. Prospěje vám, když nebudete jíst červené maso, uzeniny, cukr, ale i dráždidla v podobě černé kávy či černého čaje. V další fázi si jednou za několik dnů udělejte ovocný nebo zeleninový den. Dobrým tipem je smoothie: rozmixované nebo povařené čerstvé ovoce s vodou, které pročišťuje trávicí ústrojí. Pokud si na to troufáte, zkuste jedno, maximálně třídenní půst. Povoleno je pít zeleninové vývary, bylinkové čaje či ovocné džusy.

Čistícími schopnostmi vládnou jarní bylinky. Pažitka, řeřicha nebo cibulková nať. Jedničkou jsou ale mladé lístky kopřivy, které můžete přidávat do jídel, nebo si je připravit samostatně. Zkuste špenát z kopřiv. Spařte je, chvíli poduste, přidejte trochu oleje, vody, celerovou nať a trochu česneku. Spolu duste asi deset až patnáct minut. K tomu můžete popíjet kopřivový čaj. Po dobu asi tří týdnů pijte denně asi půl litru.

3. Potřebujete pohyb

,,Minulé léto jsem hodně sportovala, na kole jsem si udělala osobní rekord přes dva tisíce kilometrů. A také jsme s přítelem chodili po horách. V zimě to bylo horší. Nebaví mne žádný sport, který se odehrává v uzavřených prostorech, posilovny nebo spinning proto nepřicházely v úvahu a cvičit jsem se nepřinutila ani doma. Jediný pohyb byly procházky se psem, ani ty mne ale příliš nebavily. Na ulicích i v parku nebo v lese bylo bláto, počasí pošmourné,“ říká manažerka Štěpánka Zavadilová (28). ,,Teď vidím následky. Nedovedu si představit, že sednu na kolo a ujedu dvacet kilometrů. Vlastně se mi vůbec nechce hýbat, i když jsem se na jaro tolik těšila – právě kvůli sportování. Nejraději bych jen spala a jedla,“ dodává.

Zpátky do kondice

Trvá několik měsíců, než se člověk dostane do slušné kondice. Opačným směrem to jde mnohem rychleji. Odborníci například tvrdí, že když se vytrénovaný sportovec najednou přestane hýbat, už za dva týdny mu začnou ochabovat svaly a za měsíc je tam, kde byl, než začal sportovat. Je proto pochopitelné, že pokud jsme se v zimě pohybu vyhýbali, naše kondice je v prachbídném stavu. Ruku v ruce s tím jdou únava, nedostatek energie, ale i špatná nálada.