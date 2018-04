Jarní úklid v kosmetice: pravidelně čistěte a nemilosrdně vyhazujte

Make-up, řasenka, pudr, oční stíny, ale samozřejmě i pleťové krémy, které pravidelně používáte, mají svou jasně danou expiraci – dobu, do které byste je měla spotřebovat. Na flakonech nebo krabičkách všech kosmetických produktů musí být tato lhůta vyznačena.

Nakupte si se slevou kosmetiku na jaro! Na neděli 19. 3. a pondělí 20. 3. domluvili levné nákupy ve vybraných e-shopech. Stačí si stáhnout slevové kódy a pak začít nakupovat.

Pokud jste si ale při pořizování kosmetického výrobku takového údaje nevšimla, anebo jste po vyhození obalu termín doporučené spotřeby dávno zapomněla, můžete se řídit i běžnými signály, které vám prošlá líčidla začnou vysílat.

Změna barvy, vůně i konzistence

Jaká líčidla vybrat? Investujte do těch přímo pro vás. Které to jsou, zjistíte na Arome.cz.

Jasným ukazatelem, že byste se s daným líčidlem nebo třeba svým oblíbeným krémem měla už raději rozloučit, je jakákoli změna v jeho barvě, vůni i konzistenci. Kosmetické produkty totiž obsahují oleje, které po čase začínají žloutnout a zapáchat. Kromě olejů však v jejich složení najdete i řadu tuků. „Takové produkty bych doporučil skladovat raději přímo v lednici,“ říká Pavel Bauer, vizážista značky Avon.

Vizážistka a stylistka Petra Šestáková k tomu přidává ještě jeden svůj soukromý tip, jak rozpoznat starou a vyschlou řasenku: „Přišla jsem na to, že kromě zápachu ji poznám dokonce i podle jejího zvuku! Ano, je to tak. Po otevření a vysunutí spirály už totiž řasenka jakoby nemlaskne. Neudělá žádný zvuk, protože je příliš zoxidovaná.“

Do třetice je kromě zažloutnutí a nepříjemného zápachu výrazným ukazatelem prošlé kosmetiky i zmíněná změna její konzistence. V pleťových krémech nebo make-upech se typicky setkáte s vysráženou vodou a oddělením olejové složky, u očních stínů a dalších sypkých líčidel vás potom o prošlém datu spotřeby ujistí drolení a žmolkovatění.

Expirace očních stínů patří k těm nejméně sledovaným, přitom nám paradoxně může přivodit ty největší potíže. Po aplikaci prošlé kosmetiky se totiž kůže stává podrážděnou, začíná svědit, ale úplně nejhůře reaguje právě v bezprostřední blízkosti očí.

Hlavně pozor na oči

„Oči začnou pálit a svědit, budou vysušené, což zvláště během noci bývá vyloženě bolestivé. Spojivky budou podrážděné, dokonce může dojít k postižení rohovky,“ varuje korektivní dermatoložka Iva Obstová z MEDICOM Clinic. Řešení takových problémů je pak podle ní často velmi zdlouhavé a obyčejně vyžaduje konzultaci s lékařem.

Jak ušetříte: Nakoupit můžete přes službu Twisto , která vše uhradí za vás a s vámi účet vyrovná až příští měsíc. A pozor! Pokud si účet založíte mezi letošním 13.- 20.3. a zadáte v registračním procesu bonusový kód “SMINKOBRANI”,prvních tisíc z vás dostane 100 korun jako dárek .

, která vše uhradí za vás a s vámi účet vyrovná až příští měsíc. A pozor! Pokud si účet založíte mezi letošním 13.- 20.3. a zadáte v registračním procesu bonusový kód “SMINKOBRANI”,prvních tisíc z vás dostane . Vybrané zboží se slevovým kupónem koupíte přes portál Vratné peníze a získáte okolo pěti procent zaplacené částky zase zpět.

a získáte okolo pěti procent zaplacené částky zase zpět. Při nákupech z mobilu se vám vyplatí aplikace Visa Portmonka, díky níž se můžete jedním klikem stát členy věrnostních programů různých obchodů a tak využívat nabízené bonusy.

„Během léčení je dokonce nutné vysadit jakoukoli kosmetiku včetně odličovacích prostředků a přechodně nenosit ani kontaktní čočky. Lékař musí mnohdy volit léčebné preparáty obsahující antibiotika a kortikosteroidy. Po vyléčení je možné provést ještě alergologické testy pro vyloučení kontaktní alergie,” dodává.

Bakterie jako hrozba

Za zdravotní problémy, které nám prošlé kosmetické produkty způsobují, můžou především pomnožené bakterie. Nicméně aby to nebylo tak jednoduché, k jejich šíření nemusí dojít až po expiraci produktu. Uvnitř výrobku se totiž mohou bakterie množit i dříve, a to zejména kvůli nevhodnému skladování kosmetiky, pro niž se ideální teplota pohybuje mezi 15 až 20 °C a důležité je i její umístění – co nejdále od tepelného a světelného zdroje.

Podle dermatoložky Ivy Obstové pak bývá problémem také nedodržování základních hygienických pravidel.

„Časté je například půjčování si očních stínů mezi několika ženami v domácnosti, u nositelů kontaktních čoček je pak velmi rizikové hlavně nanášení stínů na vnitřní okraj víček. Problém je i sahání do kelímku s krémem neumytou rukou a celkově aplikace kosmetiky rukama,” dodává lékařka.

Pravidelná hygiena štětců

Před šířením bakterií kvůli nanášení make-upu, očních stínů a dalších líčidel prsty vás mohou ochránit kosmetické štětce, s nimiž se naučíte pracovat. I ve štětcích ale může ulpívat spoustu nečistot a nebezpečných bakterií, proto se i jejich čištění vyplatí věnovat zvýšená pozornost. V ideálním případě byste měla štětce prát po každém jejich použití.

Pokud se vám do takové každodenní očisty nechce, zkuste si na ni vzpomenout alespoň jednou týdně. K čištění štětců se vyrábějí speciální mýdla a spreje. „K dostání jsou také speciální dezinfekční přípravky ve spreji, které při práci se štětci velmi často používají i samotní vizážisté,” zmiňuje Karolína Kašparovská, kosmetička ze studia Bomton Brumlovka.

Na druhou stranu ale očistu štětců určitě zvládnete i s obyčejným šamponem a vlažnou vodou. Pak už jen stačí nechat štětce proschnout na topení nebo venku na sluníčku. Péče o štětce vás ochrání nejen od přenášení bakterií na obličej, ale zároveň prodlouží i samotnou životnost štětců.