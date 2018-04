VIDEO: Módní jsou zdravíčka, třpytky, rtěnky i linky, říká vizážista

Jak se krásně nalíčit na jaře i v létě? V horkých měsících není nutné, ale ani v podstatě žádoucí nanášet příliš mnoho make-upu. Pleť by tedy měla jen lehce bronzová, s minimem make-upu.

Líčidlem číslo jedna je zdravíčko

Samo slunce na tváři vykouzlí lehké opálení, které lze podpořit bronzerem. Vedle lehkého make-upu přirozeného vzhledu by se nemělo zapomenout na tvářenku, která nejen podpoří po nanesení přirozený tvar obličeje, ale zároveň jej prozáří. Právě v letošním roce se zdravíčko stává líčidlem číslo jedna. Jestliže chcete obohatit svou zásobu kosmetiky o nějakou novinku, tak si stačí vybrat z nepřeberného množství trendy odstínů, které firmy tuto sezónu nabízejí. Právě u zdravíčka se vyplatí po něčem novém sáhnout.

Letošním trendem je mimo jiné i třpytivý make-up. Nejde tu ale o metalický make-up, který byl hitem sezóny minulé. Letos poletí místo kovových odlesků právě třpytky, a to nejen na očích, ale i na tvářích. Záleží jen na vás, jak se dokážete odvázat a upustit uzdu své fantazie. Letošní jaro a léto se toho není třeba vůbec bát.

Nezapomeňte na rtěnku a oční linky

LíK dotvoření dokonalého vzhledu určitě nezapomeňte na rtěnku. Pavel Bauer na modelce ve videu použil výraznou fuchsiovou, která krásně kontrastuje s lehce opáleným vzhledem pleti modelky. Ale nejen fuchsiová patří mezi trendy barvy této sezóny. V nových kolekcích se často objevuje i oranžová, mandarinková, která je extravagantní alternativou k růžové, které letos bude hodně a je letos barvou číslo jedna.

Další rady S vizážistou Pavlem Bauerem se můžete o trendech v líčení poradit v pátek a v sobotou na veletrhu World of beauty & spa v pražských Letňanech.

Důležitou součástí make-upu je i líčení očí. „Linky na oči můžete v podstatě použít tekuté, s tenkým štětečkem, ve fixu nebo velmi oblíbené krémovo-gelové, které se velmi jednoduše nanášejí. Jsou velmi tvárné. Dají se různě opravit, umazat, přidat, takže jsou, řekl bych, nejpraktičtější ze všech linek na trhu, které se dají vůbec sehnat,“ říká Pavel Bauer.

Mezi letošní trendy v líčení očí patří to ve stylu Twiggy. Tento styl známé modelky 60. let pokračuje i v tomto roce a my jsme za to opravdu rády. Výrazné řasy, ale i linky či tečky v části spodní linky, jsou rozhodně originální a dokážou oživit běžné líčení.