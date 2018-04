Jarní kabáty: 55 nejlepších kousků od levných po ultra luxusní

4:44 , aktualizováno 4:44

Nastal čas definitivně odhodit zimní svrchník a vyrazit do ulic ve zbrusu novém jarním kabátu. Ty letošní jsou navíc za posledních několik let nejzajímavější. Nechybí jim styl, nápad a především pocit pohodlí. Jak být "in"? Především by jarní model mě sahat minimálně pod zadek a být z kvalitního materiálu.