Jarní trendy 2018: pastelové barvy, průsvitné vábení i džínová klasika

Zmrzlinová podívaná

Meruňková, jahodová, pistáciová, borůvková. Barvy, které připomínají výlet do cukrárny, ale zároveň symbolizují rozkvetlé trávníky a keře. S nimi podle návrhářů rozhodně musíte v nadcházející sezoně počítat. Vylaďte svůj outfit do jedné z těchto barev, nebo je navzájem kombinujte. Prostor si zaslouží nejen sukně a halenky, ale především šaty.

Denim ve hře

Je jasné, že džínovina je stálicí módní scény. Ani letošní jaro s ní nešlápnete vedle. Sáhněte po maxisukni či bundě výraznějšího střihu. Klasický střih džín pak nahraďte rozšířenými nohavicemi a vysokým pasem.

„Kombinujte jen jeden odstín džínoviny k sobě. Tmavě modrou bundu s tmavě modrými kalhotami nebo světle modré bolerko se světle modrou sukní. A nechte si ušít na míru třeba džínovou podprsenku či korzet. Pevná látka náležitě podrží i bujná ňadra na správných místech,“ radí stylistka Petra Šestáková.

Transparentní hra

Průsvitné šaty, které se lehce vlní při chůzi, tylové sukně, krajkové halenky, síťovina a výšivky. To všechno se s příchodem jara mění na rafinované ženské zbraně, které mají jediný cíl: udělat z nás okouzlující bytost, která vzbuzuje fantazii u našich protějšků. Transparentní materiály zahalují, ale dávají vyniknout našim křivkám. Proto je třeba vybírat je s rozumem a citem. Do kanceláře se transparentní oblečení úplně nehodí, ale pokud vyrazíte do víru velkoměsta za zábavou, můžete si je obléci bez obav.

Na vlnách puntíků a pruhů

Pruhy a proužky, stejně jako puntíky nás bavit nikdy nepřestanou. Návrháři to dobře vědí, a proto je nevynechali ani letos.

Ať už to jsou roztomilé šaty, saka, kostýmy, či trička, dají se nosit s elegancí i hravostí. Jen je třeba si dávat pozor, aby vás proužky zbytečně nerozšiřovaly či nezmenšovaly. Vodorovné pruhy proto sluší štíhlejším a vysokým ženám. Svislé pruhy zase zvýrazní siluetu. Puntíky nejlépe vyniknou na jednoduchých střizích, především minimalistických šatech či sukních.

Plášť nejen do deště

Ráda kombinujete obsah svého šatníku a vymýšlíte neustále nové kreace? Pak je trenčkot přesně to pravé. Vytáhnout se s vhodným kouskem můžete na pracovní schůzce nebo i na procházce. Zvolit si můžete decentnější střih v neutrální šedé či béžové, pastelové odstíny, ale i syté barvy asymetrických střihů. V lehkém „pršiplášti“ vás jarní vítr jen tak neofoukne.