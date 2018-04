Jedna sukně osmkrát jinak. Naučte se oblékat chytře nejen podle trendů

Do nové sezony vykročte v pořádných botách podle nejnovějších trendů. Letošní jaro je skutečně z čeho vybírat a nebojte...

Jarní trendy hovoří jasně: chce to barvy. Čím zářivější, tím lepší. Skvěle tento módní diktát splníte džínsy v jasných...

I jedny šaty lze nosit po celý týden, aniž by vás okolí podezíralo z toho, že nic jiného ve skříni nemáte. Velkým hitem...

Tajemství vaší skříně. Syslíte, záříte, nebo vyhazujete?

Ležíte na gauči a psychoterapeut se noří do vašeho dětství. Co taťka, jestli pak vás dost chválil? Co mamka, jestli pak...