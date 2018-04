Jarní proměna: Rošťácký sestřih a výrazné líčení rockerce Lucii sluší

Muzikantka Lucie se rozhodla, že by chtěla oživit svůj zevnějšek. Není zvyklá se malovat a ani si nějak pečlivě upravovat vlasy. To by chtěla změnit a ukázat, že ani se dvěma dětmi nemusí patřit do starého železa. Pod dohledem vizážistky a kadeřníka úplně rozkvetla. Podívejte se.