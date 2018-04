Jarní proměna čtenářky: z praktické Lucie se stala romantička

"V rámci možností se snažím o sebe starat, ale mám pocit, že už to není ono," napsala nám čtenářka Lucie Štutzbartová. "Jednou za čas zajdu ke kadeřníkovi s tím, že chci vytvořit něco 'mladistvého'. A pokaždé odcházím s helmičkou," vyprávěla nám s úsměvem dvaačtyřicetiletá Pražačka, která se svěřila do rukou expertů z pražského salonu Avenue.

Krásné vlasy potřebují čas

Do parády si ji vzal nejprve kadeřník Michal Mirčevský. "Nemám rád, když zákazníci přijdou ve spěchu s tím, že do půl hodiny potřebují nový účes. To by bylo třeba v Itálii nemyslitelné. Barvení, ale i střih potřebují čas," prohlásil rezolutně milánský rodák. Na to, aby vytvořil nový účes pro dlouhovlasou Lucii, jsme mu dali času dostatek. A výsledek stál za to.



Jako první přišlo na řadu barvení. "Rozhodli jsme se pro velmi jemnou variaci na ombré: u kořínků budou vlasy tmavší, ke konečkům se budou zesvětlovat," vysvětlil nám Michal po krátké poradě s Lucií.

Husté vlasy kadeřník příliš nekrátil. Jeho cílem tak bylo spíše dát účesu tvar, než ho radikálně měnit; vše korunoval lichotivou ležérní patkou. Nakonec vlasy vyfoukal tak, aby působily vzdušně a měly přirozený objem.

Výsledkem byl efektní účes, který přitom není náročný na úpravu. Při následném stylingu jsme si ověřili, že se hodí k elegantnímu saku, k halence i k jarním minišatům.

Některé romantičtější kousky, které jsme si na focení připravili, ale Michalovi nedaly spát. "Vlasy by měly vždy fungovat jako součást outfitu. A k bílé krajce nebo k rozevláté sukni se prostě víc hodí romantické vlny," rozhodl. Pomocí kónické kulmy Lucii vytvořil lokny ve stylu hollywoodské hvězdy.

Barvy od hlavy k patě

O stejně hvězdné líčení se pak postarala kosmetička a vizážistka Gabriela Haluzová. "Lucie má krásné rysy a velmi kvalitní pleť. Stačilo ji sjednotit pomocí make-upu a zmatnit pudrem," popsala nám. Tváře pak lehce poprášila tvářenkou v broskvovém odstínu; obočí lehce upravila a jeho tvar vytvarovala pomocí speciálního stínu. Perfektní základ byl na světě.

Výrazné oči Gabriela ještě zdůraznila klasickým kouřovým líčením v šedých tónech. Opticky je navíc otevřela tím, že do vnitřních koutků nanesla světlejší stín – a nešetřila ani řasenkou. Středobodem celé vizáže byly ovšem rty. "K jarnímu stylu se hodí zářivá rtěnka. K Lucii mi nejlépe seděla klasická červená. Když vyberete vhodný odstín, nikdy neuděláte chybu," říká vizážistka.



Při focení Lucie pózovala se suverenitou profesionální modelky. K módě má maminka dvou dětí blízko, vystudovala totiž oděvní střední školu, pracovala dokonce jako kostymérka v Národním divadle. Dnes spolu s manželem vlastní firmu, která se zabývá sítotiskem. Je stále v pohybu: "Proto se oblékám spíš prakticky. Většinou nosím trička, kalhoty a nízké boty, vše v neutrálních barvách."

Náš úkol byl jasný – dodat jejímu stylu o něco víc ženskosti a romantiky. Lucii jsme oblékli do teplých jarních barev, jako je fuchsiová, meruňková nebo sytě oranžová. Podpořili jsme je neutrálními základními kousky, nechyběl ani outfit v bílé barvě; ta ostatně z módy nikdy nevyjde. Na eleganci pak naší modelce dodaly boty na podpatku, psaníčka a autorské šperky. A výsledek? Podívejte se sami.