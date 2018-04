Jarní probuzení. Dodejte si na konci zimy energii

Kam nechodí slunce...

Chlad zvládáme, stačí se dobře obléknout, doma zachumlat do deky nebo do peřin, ale opravdové sluneční světlo se vyskytuje tak zřídkakdy.

SAD provázejí také pocity beznaděje, ospalost během dne, bolesti hlavy, sklony k přejídání, snížené libido. Postihuje skoro šest procent populace, ale většina lidí nemá tak vážné problémy, aby vyhledala odbornou pomoc.

Jestliže vás nemoc opravdu omezuje, měli byste vyhledat psychologickou pomoc. Odborníci vám pak mohou předepsat i speciální světelnou terapii, která zjednodušeně řečeno funguje tak, že vás ozařují lampami, jejichž světlo se podobá slunečnímu. Tyto přístroje můžete využívat i bez lékařského doporučení, bývají v různých relaxačních centrech, dají se pořídit i domů, ale nepatří k nejlacinějším.

Pokud se na světelnou terapii z nějakého důvodu prostě necítíte dost potřební, nastupuje varianta "zařiď si sám". Výhodu mají ti, kteří se během zimy dostanou na hory, tam je pravděpodobnost, že na paprsky natrefíte, mnohem větší než ve městech.

Jestli nejedete, pak kdykoliv se během vašeho pobytu v městské rezervaci objeví na obloze slunce, vyrazte za ním. Pokud vám to práce nedovoluje, vyměňte třeba cestu veřejnými dopravními prostředky za procházku do zaměstnání nebo si zkraťte oběd a zbytek pauzy využijte pro sluneční lázeň.

Jídlo na předpis?

Zvyky dřívějších generací mívaly svůj smysl. Třeba čtyřicetidenní půst, který následoval po Popeleční středě a končil o Velikonocích, prostě přinutil lidi odlehčit na konci zimy jídelníček a pročistit si tělo před jarem.

Řada z nás trpí na konci zimy nezvladatelnou chutí na tučné, mastné či sladké věci. Na ty, kterým se jinak snažíme vyhýbat, abychom se vešli do oblečení. Teď však máme pocit, že bez čokolády se nedá přežít večer, že nedělní oběd musí končit sladkou tečkou v podobě zahřívacího štrúdlu, případně že vepřová se zelím zabrání prostydnutí organismu.

Zkuste na sebe být aspoň trochu přísní. Nejenže ušetříte za novou sadu oblečení, ale přestože se vám to nezdá, pomůžete i sami sobě.

Žádné výčitky kvůli narušenému dietnímu režimu, žádný těžký žaludek před spánkem. Taky, když se vyhnete tučnému a sladkému, potom mnohem více oceníte chuťový koncert všech těch čerstvých jarních zelenin a bylinek, které se postupně začnou objevovat. Jako motivaci si zkuste rozpomenout na to, jak báječně chutná chleba s máslem a prvními ředkvičkami či pažitkou...



Do té doby jezte zeleninu a ovoce, rýži, těstoviny, brambory, luštěniny, mléčné výrobky (nejlépe ty kysané, neslazené, jako jsou jogurty, kefíry či čerstvé sýry), a když maso, tak spíše bílé (krůtí, králíka, ryby...). Při nákupech do košíku přihoďte semínka (dýňová, lněná, slunečnicová) a ořechy, které kromě vlákniny obsahují i řadu vitaminů a minerálů, jichž se nám právě v zimě nedostává.

Hodně pijte – vodu a bylinkové čaje. A čas od času vyzkoušejte čerstvě vymačkanou šťávu ze zeleniny – mrkve, řepy, rajčat, celeru – to funguje jako opravdová nálož plná vitaminů a životní síly.

Pyžamový den

Cítíte se právě v tomto ročním období jako svůj vlastní stín, musíte se ke všemu nutit, tělo je rozlámané, ospalé a nešikovné? Pak si naordinujte dvoufázovou obranu. Začněte tím, že sami sebe zaskočíte pohybem.

Možná vám to zní jako sebemrskačský nápad, ale vážně pomáhá, když se donutíte aspoň trochu se hýbat. Ráno po probuzení se protáhněte, odpoledne si dojděte zacvičit nebo zaplavat. Budete si připadat ohebnější, čilejší a tělo rozpumpované cvičením má mnohem menší sklony usínat v autobuse a zívat na celé kolo.

Máte-li ke sportu zcela vyhraněný odmítavý postoj, choďte pěšky, kam jen můžete. A jste-li večírkový typ, zkuste prosté posedávání po barech aspoň občas vyměnit za taneční večer. To byste nevěřili, jak osvěžující to může být...

TIPY pro šťastný spánek * Svou postel vyčleňte jen na dvě věci – spánek a sex. Čtení, sledování televize či práce na computeru patří jinam. * Vyvarujte se tak 4 až 6 hodin před předpokládaným uložením do postele kávy, čaje a jiných energetických nápojů, jídla aspoň dvě hodiny. * Dodržujte aspoň dvouhodinový odstup mezi cvičením a spánkem. * Před ulehnutím ložnici dobře vyvětrejte a teplotu si nastavte nižší než ve zbytku bytu. * Snažte se mít na spánek opravdu zatemněno, zvlášť ve městech. * Když se vám do 30 minut nepodaří usnout, vstaňte a věnujte se něčemu jinému. Do postele se vraťte až po chvíli.

Druhou fází je pořádný odpočinek bez výčitek. Až bude zase jednou hezky (pevně věřím, že bude), bude vám líto promarnit byť jen část víkendového dne tím, že byste se rozvalili na gauči, zachumlali do deky a obložili se knihami, novinami a ovladači.

Zatímco teď klidně sobotu věnujte tomu, že po všech povinnostech, které musíte udělat, aby byl váš byt obyvatelný a rodina nezemřela hlady, vyhlaste pyžamový den. Pozornost zaměřte i na svůj spánek, rozhodně neplatí, že čím delší, tím lepší. Spát totiž musíte hlavně dobře.



Intenzivní odpočinkovou kúru můžete absolvovat v lázních. Pokud vám to peníze a čas dovolí, dopřejte si třeba prodloužený víkend, když ne, objednejte se aspoň na masáž. Další příjemný životabudič je sex. I když vám váš pohlavní pud hlásí nezájem, zkuste jej i svého partnera přemluvit k akci. Uvidíte, že potom vám bude krásně.

Draculové mezi námi

Jako by nestačilo, že nálada je už tak mrzutá, přetaženost jak naše, tak našeho okolí dává zvlášť vyniknout upírům dobré nálady. Znáte ty typy, s nimiž absolvujete půlhodinové sezení a připadáte si, jako byste vyložili vagon uhlí? Těm je potřeba se v tomo křehkém časovém úseku zvlášť důsledně vyhýbat. Známým, kteří si na vás vzpomenou, jen když oni potřebují a jen proto, aby na vás vylili litry svých problémů, řekněte, že prostě nemáte až do jara čas.

Máte-li takové kolegy, či ještě hůře nadřízené, zkuste jejich vliv minimalizovat. Sluchátka do práce, hodně pochůzek mimo pracoviště, je-li možno práce z domova aspoň pár dní v měsíci.

Vůbec nejvíc však pomáhá snažit se jejich negaci naředit opakem. Takže záměrně svolávejte sedánky s lidmi, kteří na vás působí přímo blahodárně. Žádná prokecaná hodina u kávy či nad vínem není strávená zbytečně. Vy se vymluvíte, pak si vyslechnete, jak jsou na tom vaši blízcí, vzájemně se utvrdíte v tom, že je to sice bída, ale může být ještě mnohem hůř, jedna i druhá strana přidá pár vtipných historek a domů odcházíte úplně zrelaxovaní.

Může se stát, že na společnost nebudete mít ani pomyšlení nebo to vám či sparingpartnerovi nedovolí zdraví, děti či blížící se výplata. Pak si musíte pomoct jinak. Vřele doporučuji literaturu.



Možná jste typ, kterému špatnou náladu rozhánějí sofistikované romány, u mě spolehlivě fungují následující knihy, které bych zvlášť ženám půjčovala na recept: Saturnin a jeho anglický předobraz sluha Jeeves, kompletní dílo Terryho Pratchetta, Betty MacDonald, ale i některé knihy Zdeny Frýbové (Robin, Z neznámých důvodů), zabírají i některé komiksy (třeba nedávno v češtině vydaný Calvin aHobbes). Možná trochu paradoxně fungují i detektivky – koneckonců je to pohádka pro dospělé, kde je zlo vždy potrestáno, tady doporučuji zvlášť anglickou klasiku v čele s Herculem Poirotem, slečnou Marple a Sherlockem Holmesem, nově pak skandinávští autoři, u nich často hlavní roli hrají ženy.

Z filmů pak redakční rada doporučuje Lásku nebeskou, Piráty na vlnách, Někdo to rád horké, Pretty Woman, Hříšný tanec, Světáky, Děkujeme, že kouříte, Monty Python...

Když je venku opravdu zvlášť odporné počasí (pro mě je to ona podivná kombinace sněhu a deště spojená s tmavě šedou oblohou), pomáhá mi představit si sama sebe jako aktéra slavného filmového muzikálu Zpívání v dešti. Pak zvládnu aspoň cestu z práce domů či naopak. Odvahu na to, abych svou vizualizaci přenesla do praxe a protančila se pražským Smíchovem až k tramvaji, jsem ještě nenašla.

Ale doma, tam se občas dokážu (zvlášť když není vůbec nikdo přítomen) odvázat báječně. Pustím nahlas muziku, svírajíc hřeben či vařečku se vlním v rytmu a vyzpěvuji svým velmi neškoleným, o to nadšenějším hlasem. A pomáhá to. Vzhledem k tomu, že sousedi si ještě nestěžovali, tak to jiným neškodí. To je můj osobní tip navíc. Jaký je ten váš?