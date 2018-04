Jarní očista: Vynechte maso nebo přidejte pálivé koření

Celostní medicína: na 14 dní vyřaďte z jídelníčku maso

Celostní medicína (nazývaná také holistická) podobně jako východní směry vnímá člověka coby spojení tělesné, citové a duševní stránky. Více než na léčení se zaměřuje na předcházení nemoci. Na rozdíl od klasické medicíny se nesoustředí pouze na tělesné aspekty nemoci, nýbrž se snaží zjistit, proč k nim dochází. Může využívat také postupy obvyklé v homeopatii nebo alternativní léčení typu akupunktury.

Podle lékařky Vladimíry Strnadelové z Institutu holistické medicíny v Praze jarní očistné půsty byly vždy součástí všech kultur a náboženství.

"To jistě není věc náhodná, jaro je obdobím, kdy se příroda čistí a zbavuje všeho, co se za zimu uložilo. My jako nedílná součást přírody podléháme stejnému procesu," říká.

Východní medicíny, z nichž lékařka částečně vychází, považují jaro za období, kdy jsou nejvíce aktivní játra - tedy orgán zaměřený na detoxikaci těla.

"Když provedeme očistu organismu ve formě nějakého druhu půstu, odlehčíme játrům a umožníme tělu zbavit se přebytků a tím zlepšíme naše zdraví," vysvětluje lékařka.

Správně zvolený půst může být podle jejích slov vhodný pro všechny, ale vážně nemocní a oslabení pacienti by se do hladovění nebo výrazné změny jídelníčku neměli pouštět bez konzultace s lékařem.

Jak vypadá očista:

* Prvním krokem je vysazení veškerých živočišných produktů, tedy masa i mléčných výrobků. Tento půst se doporučuje na týden až 14 dnů.

* Je možné zvolit i přísnější variantu, a to vynechání i všech tuků v podobě margarínů i olejů.

* Po dobu půstu je hlavním pokrmem vařená zelenina, vařené obiloviny a menší množství luštěnin.

* Další možností je takzvaný rýžový půst - při něm se 4 až 7 dnů spoléhá jen na rýži natural. Ta se vaří spolu s mořskou řasou, což podle Vladimíry Strnadelové předchází překyselení organismu. Při tomto druhu půstu lidé údajně netrpí hladem.

* Rýžová dieta je doplněná pitím většího množství čaje a zejména neperlivé vody.

Nejpřísnější půst: hladovění

* Nejpřísnější půst zahrnuje úplné hladovění: po několik dnů se pije jenom voda a čaj. To však není vhodné pro každého, a pokud se pro tuto variantu někdo rozhodne, měl by být pod odborným dohledem.

* Ne každý je schopný několik dnů či týdnů dodržovat přísná opatření. Tělu podle zásad celostní medicíny pomůže už samotné přizpůsobení potravy ročnímu období.

* S příchodem jara to tedy znamená snížení množství konzumovaného masa a tuku. Na talíř by se až na výjimky neměla dostávat pečená jídla, dominovat by měla krátce vařená zelenina. Přínosné je také omezení pečiva.

* Játra významně posilují divoké rostliny, například pampeliška, kopřiva, bršlice, podběl, polníček, medvědí česnek a další. Je-li to možné, měly by se objevovat v připravovaných jídlech.

Tibetská medicína: jídla ochuťte pálivým kořením

Podle tibetské medicíny je základem lidského zdraví rovnováha energií. Tyto energie nebo také šťávy se tibetsky jmenují Lung, Tripa a Beken a nejčastěji se překládají jako vítr, žluč a hlen. Podle starodávných učení jsou spojené s určitými emocemi a živly.

Dle lékařky Anastazie Holečkové, spolupracující s Mezinárodní akademií tradiční tibetské medicíny v Římě, má v organismu každá šťáva (viz box vpravo) konkrétní funkce a jejich nadbytek nebo nedostatek vede k určitým onemocněním. Jejich hladina se mění v závislostí na životním stylu a prostředí. Kolísá během dne a také během roku.

Po zimě zahleněno

Platí přitom, že v průběhu zimy se v organismu nastřádá hodně hlenu, který je spojen s živly vody a země. Ten působí na hospodaření těla s tekutinami a tukem, zodpovídá za váhu, trávení, správnou funkci ledvin, plic a kloubů.

S jarem se přemíra hlenu začíná projevovat - nejčastěji únavou, ospalostí a nedostatkem energie, ale i rýmou, záněty dýchacích cest, potížemi s trávením, tedy například těžkým žaludkem, zácpou či pálením žáhy.

Proto se doporučuje životospráva, která množství hlenu v organismu sníží tak, aby nastala rovnováha. Jelikož se hlen považuje za těžký, studený a mastný, očista by měla zahrnovat potraviny, které jsou lehké a zahřívají.

Jak vypadá očista

* Doporučuje se pít horká převařená voda, nejlépe se zázvorem či citronem, zvláště ráno po probuzení místo kávy. Pro dochucení je možné přidat i trochu medu. Bílý cukr se nedoporučuje.

* Převažovat by měly hořké, pálivé a trpké chutě, jako dochucovadlo by se měla častěji používat pálivá koření.

* Základem jarní stravy jsou vařené luštěniny, zelenina a obiloviny (např. pražené ječmenné vločky, rýže, čočka, cizrna, sezamová a lněná semínka).

* Na začátku jara by měla převažovat drůbeží a rybí masa. V pozdním jaru, až stoupnou teploty, nezdráhají se Tibeťané sáhnout opět po červených masech.

* Alkohol zakázaný není, za lepší se však pro toto období považují suchá vína v přiměřeném množství.

* Omezení se naopak týká mléčných výrobků, sladkostí, tučných, kyselých a příliš slaných potravin.

Polovina tekutin

* Oproti zimě se jí střídměji, ideální proporce jídla jsou takové, že pokud rozdělíme žaludek na 4 části, polovina by měla byt zaplněna tekutinami, čtvrtina pevnou stravou a poslední čtvrtina by měla zůstat prázdná.

* Jestliže si někdo troufá, může vyzkoušet i krátký půst. Podle tibetských učení je jaro jediným obdobím, kdy se hladovění doporučuje. V takových případech se za ideální považují tři dny.

* Po tuto dobu by člověk, který se k půstu rozhodne, měl pít pouze převařenou vodu, vyhýbat se intenzivnímu sportování, mluvení, věnovat se klidnějším aktivitám, jako je čtení a meditace. Je tedy vhodné naplánovat půst spíše na víkend.

* Brzké jaro je vhodné pro sportování a snížení hlenu také podporují speciální masáže spojené s peelingem moukou, například čočkovou.