Jarní očista organismu má svá pravidla. Vyzkoušejte pětidenní dietu

Abyste svému tělu vrátili harmonii a zdraví, musíte o něj s láskou pečovat. Poučte se od předků. Sauny, parní lázně, bylinné zábaly, koupele v mořských řasách a bylinných směsích, aromaterapeutické masáže – to jsou jen střípky z mnoha terapií, které byly dříve naprosto běžné a dnes jsou pod luxusními názvy a mnohdy i za luxusní peníze nabízeny v rámci nejrůznějších omlazovacích a uzdravujících kúr či preventivních programů v různých zařízeních. Jarní očistný program si však můžete naplánovat sami a mnohem laciněji.



Nejprve odlehčete střevům

V detoxikačních programech mají své nezastupitelné místo byliny na podporu činnosti zažívacího ústrojí a vylučovacích orgánů. Podporují vytřídění nepotřebných látek, které pak z těla odcházejí s močí a stolicí, upravují imunitní systém, uklízejí nepořádek v plicích a ledvinách. A čistí játra, která slouží v těle jako jakýsi filtr. Ale to nestačí. Už dávno je známo, že až dvě třetiny imunitního systému sídlí ve střevech.

Proto je důležité, aby v nich byly dobré bakterie (například laktobacily), které si dokážou poradit s těmi nežádoucími, které dělají v těle jen nepořádek. To samozřejmě velmi úzce souvisí se stravovacími návyky, pitným režimem, stresem a pravidelnou stolicí. Je tedy nabíledni, že jarní detoxikace by měla začít u střev a dalších hlavních orgánů.

Na to, jak ji provést, existuje mnoho návodů. Jednou z nejjednodušších a také nejúčinnějších je lehká strava zaměřená na zeleninu a ovoce, a to zejména kvůli obsahu vlákniny. Ta totiž dokáže s trochu nadsázky vykartáčovat střeva od všech odpadů. Zapomeňte na uzeniny, červené maso, bílé pečivo, bílý cukr, konzervy, sladkosti, limonády a méně solte. Každopádně omezte alkohol a počet šálků kávy denně.

Zaměřte se na vitaminy

Ani při jarní očistě nesmíte zapomenout na to, že organismus potřebuje látky, které jsou v rámci metabolických pochodů nezbytné pro obnovu energie a zvýšení obranyschopnosti proti bakteriím, virům a škodlivinám v ovzduší. Je to především vitamin C, který zvyšuje odolnost vůči infekcím, a navíc je významným antioxidantem. Zanedbatelná není ani jeho schopnost snižování hladiny cholesterolu v krvi. Proto do jarního jídelníčku určitě patří například papriky, zelí, kapusta a hlávkový salát.

Při přípravě potravin však pamatujte, že vitamin C je velmi citlivý na tepelné zpracování. Při vaření se ztrácí s přibývajícím časem až polovina jeho obsahu. K boji s jarní únavou potřebujete i vitamin A, obsažený v mrkvi, rajčatech a mléčných výrobcích, a vitamin D. Ten se za normálních okolností tvoří v kůži vlivem slunečního záření, což pokrývá zhruba 80 procent veškeré spotřeby.

Co si pamatovat Kůže patří k hlavním detoxikačním orgánům. Patří jí tedy stejná pozornost jako játrům, střevům a ledvinám. Nejprve začněte dvakrát týdně odstraňovat odumřelé kožní buňky peelingem. Podpoříte krevní oběh a tok lymfy, která odplavuje z těla škodliviny. Postupujte od chodidel směrem vzhůru až k hrudi a nakonec také k tváři. Pokračujte jemnou masáží a vše dokončete příjemnou sprchou. Několikrát vyměňte teplou vodu za studenou; tím ještě zvýšíte prokrvení pokožky, a tedy i odtok toxinů. Peeling můžete v týdnu prostřídat s pocením. Ano, čtete správně. Pocení není totiž jen regulátor naší tělesné teploty, hraje důležitou úlohu i v očistě těla. Kůže totiž vylučuje zhruba pětadvacet procent všech odpadů včetně těžkých kovů, drog či pesticidů. Sauna, parní lázně či speciální očistné domácí koupele vaně jsou tedy vhodná součást detoxikačního programu. Mezi nejlepší diaforetika (potopudné bylinky), které proces očisty ve vaně urychlí, patří řebříček, máta peprná, bez černý a zázvor.



Na jaře, kdy je slunce ještě poskrovnu, je potřeba získávat tento vitamin ve větším množství z potravy – obsahuje ho rybí tuk, mléko, játra a vaječný žloutek.

I tělo pere špínu ve vodě

Voda je nepostradatelnou součástí všech procesů v těle. Dva až tři litry vody, minerálky či bylinných čajů pomohou tedy orgánům rozpustit škodliviny a přes ledviny je odvést z těla ven.

To je důvod, proč na počátku detoxikační kúry budete zřejmě chodit častěji na „malou“ i na „velkou“. Moč dokonce může mít jinou barvu a zápach, můžete mít i průjem. Paradoxně se mohou také objevit problémy, kvůli nimž jste vlastně s očitou začali, například únava, bolest hlavy, zánětlivá onemocnění dýchacích cest či třeba rýma. Většinou však netrvají dlouho.

Úspěch urychlí vhodný pohyb

Pravidelné alespoň třicetiminutové cvičení povzbudí krevní oběh. K buňkám se lépe dostanou výživné látky i kyslík, jedy se odplavují. K nejvhodnějším druhům pohybu patří chůze, jízda na kole, plavání a tanec.

Prospěšný může být také strečink nebo jóga. S ní souvisí i dýchání. Na Dálném východě jsou dechová cvičení součástí detoxikace běžnou záležitostí už celá staletí. Rytmické hluboké dýchání nejen pomáhá vyčistit každou buňku v těle, ale přináší úlevu centrální nervové soustavě.

Hladovka do očisty nepatří

Už Hippokratés, otec medicíny, před 2500 lety tvrdil, že potraviny jsou nejlepší léky. Například čerstvý ananas obsahuje trávicí enzym bromelin, který pomáhá žaludku s jeho prací. Docela obyčejná cibule je zase bohatá na síru, což umožňuje detoxikaci těžkých kovů a parazitů. Zároveň reguluje krevní tlak a množství cholesterolu.

Jablka snižují množství tuku a v těle, kiwi působí blahodárně na trávení, červená řepa zbavuje střeva škodlivých látek a stejně jako švestky podporuje jejich činnost. A tak bychom mohli pokračovat u mnoha potravin, které tvoří běžný i méně běžný jídelníček člověka. Na hladovku proto při očistném programu zapomeňme – její efekt je jen krátkodobý a v konečném důsledku nám spíše uškodí.

Není únava jako únava

Jestliže se cítíte malátní a bez energie řadu týdnů či dokonce měsíců, pravděpodobně nejde o jarní únavu. Takové příznaky mohou signalizovat různá – i vážná – onemocnění.

V takovém případě situaci nepodceňujte a poraďte se o svém zdravotním stavu s lékařem.

Vyzkoušejte pětidenní očistnou dietu 1. den

Ráno: krajíc žitného chleba namazaný dvěma lžícemi plnotučného tvarohu s plátky kyselejšího jablka Oběd: do šťouchaných brambor vmícháme dušené kysané zelí a přidáme trochu osmažené cibulky Večer: Zeleninový salát se zálivkou z olivového oleje s bylinkami 2. den

Ráno: Bílý jogurt smícháme s hruškou rozmačkanou na pyré a trochou kukuřičných lupínků Oběd: Vařenou čočku promícháme s pokrájenou červenou řepou a usmaženou cibulkou, dochutíme vinným octem, osolíme, opepříme Večeře: Salát se zálivkou z olivového oleje, česneku, citronu a jablečného octa nebo zeleninová polévka 3. den

Ráno: Jogurt s ovocem a mandlovými lupínky Oběd: Krůtí nebo kuřecí plátky naklepejte, okořeňte a opečte na troše oleje. Pak na každý položte plátek šunky a mozzarelly. Zapečte v troubě. Podávejte se salátem z míchané zeleniny Večeře: Zelenina vařená nejlépe v páře – bez soli, zato s dresinkem z olivového oleje a citronové šťávy 4. den

Ráno: Ovocné müsli s ořechy a zalité trochou smetany Oběd: Na olivovém nebo řepkovém oleji opečeme pokrájená rajčata, přidáme filet z tresky a posypeme ho tymiánem. Posypeme jej strouhaným sýrem a krátce zapečeme v troubě. Podáváme s vařenou brokolicí nebo zeleninovým salátem Večeře: Okořeníme tofu a opečeme ho na pánvi. Lilek pokrájený na plátky osolíme a necháme vypotit. Otřeme ho papírovým ubrouskem a pak opečeme společně s pokrájeným česnekem. Půlku kelímku bílého jogurtu smícháme s posekanou pažitkou a osolíme. Tímto dipem pak zalijeme lilek, na který položíme tofu 5. den

Poskládejte jídla z předchozích dnů. Jako přílohu k obědu můžete zvolit kuskus. Nezapomeňte svačit – nejlépe trochu zeleniny či zeleninového salátu nebo jeden kus ovoce, pít je třeba 1,5 až 2 litry vody denně.

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Zdraví.