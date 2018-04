Jarní móda Išky Fišárkové: origami s francouzským šarmem

Ani v době krize se tedy Fišárková přizpůsobovat nemusí. "U svých klientů změnu chování směrem k menšímu zájmu nepozoruji, spíš naopak. Dávají přednost kvalitě před levným." Nikoliv však kýčovitému či snobskému luxusu, říká mezi řádky.





Kombinézy ze čtverce

Základem její nové kolekce nazvané Comme d´Ishika Fishikawa aneb Na jaře smutná jsou jednoduché tvary, střihy typické pro japonskou módu, jíž se nechala inspirovat. Modely jsou však zároveň nabity neotřelými nápady, kde a jak obdélník, kruh, čtverec látky prostřihnout, přeložit, nařasit, znovu obléct..jakoby jste skládali origami. Geometrické obrazce tak umožňují mnoho variant oblečení. "Hledám na základě jednoduchého tvaru další možnosti. Například ze čtverce, který má jen jeden otvor, můžete mít kombinézu," vysvětluje návrhářka.

Podle Fišárkové používají Japonci na rozdíl od Evropanů po tisíciletí stejné formy a mění jenom materiály. A tak má tamní oblečení přes všechny inovace stále svůj tradiční výraz. "Vzory a barvy určují sociální skupinu nositele šatů, což bylo v minulosti i u nás. A bylo zakázáno, aby níže postavená skupina používala barvy a vzory té výše postavené."





Neotřelý nápad, přitom odvaha a estetické cítění, to je to, čím Fišárková vyniká. Jsou to vlastnosti typické pro mládí, jenže návrhářka přidává navíc své zkušenosti. Její móda je tak nejen velmi originální, ale i praktická a příjemná na nošení. Neohromí svítivými barvami, nešokuje extravagancí ani prvoplánovým odhalování vnad. Využívá módních prvků, jako jsou "turecké" střihy kalhot s pokleslým rozkrokem, který ale vtipně posouvá až ke kolenům, takže se blíží sukním. Jindy zase sukni protáhne až na lýtka. Tam ji namísto punčoch sváže stuhou, jenž je součástí módního šněrování jarních střevíců. Plášť z obdélníku využívá jako šál, vlečku či látku zdvojí, když ho v prostřizích podruhé provleče na ramena...





Náladu dokreslují barvy

Fišárková lehce kouzlí s jednoduchou geometrií s šarmem Francouzky, která strávila letošní jaro v Japonsku, aby načerpala inspiraci. Kolekce je sice trochu posmutnělá, jakoby v tom Japonsku přece jen strádala samotou, ale o to působí oduševněleji. Jakoby chtěla říct: nechci být nápadná a nepotřebuji okázalost k tomu, abych byla sebevědomá a šik.





"V Japonsku jsem nikdy nebyla," přiznává návrhářka. "Ale je to pro mě fascinující, nepochopitelná, lákavá, záhadná, nádherná, pro zápaďana až skoro úchylná kultura, kterou znám jen zprostředkovaně z literatury, filmu, výtvarného uměním a díky vzpomínce z dětství na televizní seriál Tajemství země Nipon, jímž má fascinace Japonském začala. Když vznikaly první návrhy kolekce, byla jsem právě smutná. Normální jarní depka, i když jaro by mělo být spíše veselé," přiznává Fišárková, která se nechává inspirovat i momentální náladou. Tu v kolekci dokreslují a určují především barvy. "Neznamená to ale, že kdo si některý z modelů oblékne, bude smutný. Naopak, mnohé působí velmi vesele," dodává.