Jarní móda bude hravá a něžná. Co pro nás připravili návrháři?

S příchodem nové sezóny nemusíte vyměnit zgruntu celý šatník. Stačí si jej pořádně prohlédnout, zkombinovat oblečení, co už máte, a přikoupit k němu pár zajímavých novinek. V jakém oblečení můžete uvítat první jarní sluníčko?



K širokým nohavicím od loňska přihodili návrháři úzkou, toreadorskou variantu. Podívejte se po svých vyšívaných kalhotech z minulého jara, případně po pohodlných bavlněných. Zkrácená délka, kterou tak skvěle doplní vysoké boty, se tuto sezónu transformovala do ohrnutých nohavic. Chybu neuděláte ani s úzkými nohavicemi nebo ostrými puky.

K jaru patří neodmyslitelně sukně. Co je u nich nového? V módě zůstávají dlouhé, volné a vlající sukýnky, přicházejí bublinové a volánové. Z šatníku nemusíte vyhazovat ani sukně ke kolenům nebo nadýchané sukně plných tvarů. Pokud zatoužíte po nové sukni, vybírejte si z široké nabídky volánů, zejména v délce u kolen, a načechraných bublinových sukní, které odhalují kolena.

Šaty jsou zajímavou variantou do práce a s vhodnými doplňky si je můžete vzít i na romantické rande. K ženskosti a vlajícím materiálům z loňska přidali návrháři mašle a košilový střih. Pokud najdete z loňské sezóny mezi svými svršky šaty empírového střihu (rozšiřující se od prsou), bílé krajkové nebo květinové šatečky, případně nadýchané vílí šaty z vlajících materiálů, rozhodně s nimi můžete počítat i letos. V obchodech se podívejte po šatech se zajímavými detaily: mašlemi nebo řasením, košilového střihu nebo se zvířecími motivy.



Vloni vládla stylům Afrika, ať již ve verzi safari nebo domorodé vzory. Jižní Amerika a indiánské etno jsou stále v kurzu. Letos se navíc vydáme i do minulosti, do Indie nebo do Ruska.

