Jarní manuál péče o pleť. Uspořádejte si kosmetiku, ale i myšlenky

2:30 , aktualizováno 2:30

Přechod ze zimy do jara může být pro náš organismus docela vyčerpávající. A platí to i pro pleť, právě teď ji totiž nejvíc trápí dehydratace, nedostatek živin a unavený vzhled. Pomoci může relaxace v kosmetickém salonu, ale i to, že si uděláme pořádek v kosmetice.