Jarní dieta: naučte se správně sestavovat jídelníček

Účinná dieta, tedy taková, při níž z těla mizí zbytečné tukové vrstvy, a nikoliv vítané svaly, znamená, že musíte během dne správně rozložit příjem sacharidů a bílkovin.

Sacharidy, což je všechno pečivo, cereálie, těstoviny, brambory, rýže či kuskus, nesou tělu energii. A proto jsou pro vás ideální k snídani, protože organismus po noci potřebuje energetickou vzpruhu a tělo přijaté sacharidy během dne zvládne využít. Aby byla snídaně dokonalá, přidejte k sacharidům ještě trochu bílkovin a ovoce či zeleninu.

Konec mazaných večeří

Naopak zapomeňte na nejoblíbenější rychlou večeři, tedy chleba s něčím. Během nadcházející noci tělo bude regenerovat a energie potřebuje jen minimum. Takže pokud se večer nacpete třeba pečivem, tělo jej nebude mít jak využít a energii z něj si uloží jako tukovou zásobárnu. Naproti tomu bílkoviny - tedy maso, mléko a mléčné výrobky, luštěniny a vejce - organismus použije k obnově tkání, a nebude tak v noci odbourávat svaly, ale právě tuky.

Oběd na půl cesty

Ráno sacharidy, večer bílkoviny a co oběd? Ten by se měl skládat z obou těchto zdrojů - maso s přílohou, těstoviny se sýrem, luštěniny s rýží. A k tomu spousta zeleniny. Svačiny by měly, když nezůstanete jen u zeleniny a ovoce, kopírovat sacharidovo-bílkovinovou stupnici dne: dopoledne třeba pečivo, odpoledne jogurt. A kolik energie by mělo každé jídlo obsahovat? Snídaně asi 1 000 až 1 200 kJ, oběd 1 400 až 1 800 kJ, večeře 1 000 až 1 400 kJ a svačiny kolem 400 kJ. Ale když OBČAS něco změníte či prohodíte, nic se neděje...