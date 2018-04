Jarní detox: vyvětrejte si i v hlavě

Jak se jídlem čistí tělo, to je celkem známo. Komu ne, ten si to může přečíst o čtyři stránky dál. Ale jak vycídit zanesenou hlavu, ucpané vztahy a zarezlé city? Na to už tak jednoznačný návod neexistuje.

Aromaterapeutka Eva Písecká doporučuje svým klientům, aby se na chvíli zastavili a odpověděli sami sobě na otázku "Jak se máte?".

"Kdo odpoví "Mám se prima", pravděpodobně žije harmonický, spokojený život. Kdo řekne "Měl bych se dobře, kdyby...", tomu doporučuji přemýšlet nad "kdyby" a nad tím, co pro vlastní spokojenost může udělat, změnit, a nebát se toho."

Říkáte si, že vám vlastně nic zásadního neschází, jenom jste po zimě unavení a bez energie? Pak pro vás máme pár dobrých rad.

Detox hlavy

Když odjíždíme na dovolenou, většina z nás podnikne pokus vyřídit všechny resty, uklidit si stůl a to, co musíme udělat po návratu, si sepsat do přehledného seznamu. Kdyby tak šlo takhle uklidit přímo v hlavě! Co tam se válí nevyřízených úkolů, telefonátů a konfliktů! Kolik nám to zabírá z operační paměti naší hlavy! Nakonec přes ty hromady nevidíme a nedokážeme poznat, co je opravdu důležité.

Pro začátek je nutné (když zůstaneme u počítačové terminologie) vypnout všechny programy a přejít na šetřič obrazovky. Neustálý stres a příliv hormonů, které budí stres, jako je adrenalin a kortizol, oslabují náš imunitní systém, zvyšují krevní tlak a pěkně cvičí s hladinou cukru v krvi. Jestli nezpomalíte sami, vynutí si to váš organizmus násilím. To už je lepší zpomalit dobrovolně.

Neexistuje žádná předepsaná forma relaxace pro všechny. Vyberte si to, co u vás nejlépe naplňuje význam slova relaxovat - vypnout tělo i myšlenky.

Díky tomu, že vypnete, si přesněji uvědomíte, jaké že to haraburdí se vám v hlavě válí, a najednou sami zjistíte, že víte, co s tím. Které komplikované vztahy nechat usnout a raději do nich nešťourat, které výčitky si přiznat a jak napravit to, co je způsobilo.

Zkoušeli jste někdy meditovat? Není potřeba se kvůli tomu uchylovat do chýše v horách ani nastoupit krutý půst. Americká psycholožka a specialistka na detox a zdravou výživu Ann Louise Gittleman nabízí jednodušší techniku: "Sedněte si na židli, narovnejte záda, chodidla přitiskněte k zemi, dlaně otočte vzhůru. Zavřete oči a soustřeďte se na místo mezi obočím, zvané třetí oko. Pomalu a důkladně dýchejte. Při každém výdechu si opakujte nějaké milé slovo nebo větu."

Doktorka Gittlemanová slibuje, že když budete meditovat jednou nebo dvakrát denně, brzy zjistíte, že jste tvořivější, lépe si pamatujete, budete klidnější a dokonce ustoupí problémy s pre menstruačním syndromem nebo menopauzou.

Detox vztahů

Rodina, kamarádi, kolegové, přátelé a milenci jsou velkým zdrojem energie a podpory, ale když se v těchto vztazích něco pokazí, neexistuje silnější zdroj stresu. Některé porouchané vztahy se dají opravit, jiné je lépe nechat daleko za obzorem.

"Hned z hlavy vám odvykládám seznam lidí, kteří mi v ní leží jako závaží," říká Alena, pětatřicetiletá zdravotní sestra na mateřské dovolené. "Jeden je bývalý přítel. Přestože jsem šťastně vdaná, on mi asi bude strašit v hlavě napořád. Potom mám problém se svojí tchyní - já vím, že je to klišé, ale já s ní prostě nemůžu najít společnou řeč a vždycky to skončí hádkou a ukřivděností. No a pak mě věčně vytáčí učitelka mého mladšího syna. Už toho staršího považovala za nevychovatelného dacana a teď sráží sebevědomí i tomu mladšímu. Jinou školu ale poblíž nemáme a já se jenom těším, až kluk postoupí na vyšší stupeň."

Na vztahové haraburdí platí to, co na krabice na půdě, roztřídit. Kategorie jsou tři: zapomenout, ustoupit nebo vyřešit. Bývalí milenci, které si jen tak pro zábavu necháváme v paměti, patří do první krabice - pro svůj vlastní klid na ně zapomeňte. Zvlášť pokud žijete tak jako Alena ve šťastném manželství. Náročným tchyním a jiným blízkým osobám, které se pravděpodobně už nikdy nezmění, ale stýkat se s nimi musíte, se vyplatí ustoupit a vyčkat. Zbytečnými konflikty a vnitřním užíráním se si sami ubíráme sil. Nejvíc práce bude se třetí kategorií, ale vztahy s lidmi, jako je učitelka Alenina syna, se prostě musí vyřešit. Jste proti nim v právu, a kdybyste ustoupili, zatíží vás to do budoucna mnohem víc než odhodlat se k otevřenému konfliktu a postavit se jim.

Detox emocí

Když jsme v klidu a vyrovnaní, umíme naslouchat svým citům a hlídat si emoční pohodu. Ve stresu a v únavě ale platí opak. Snadněji podlehneme strachu, depresím, panice a jiným negativním pocitům. Čím dřív se jich zbavíme, tím lépe, protože dlouho skladované špatné pocity mohou dříve nebo později zamořit celou hlavu jako jeden sud toxinů celou skládku.

Jak se takového sudu zbavit? Americká dietoložka Alex Jamieson, autorka knihy The Great American Detox Diet, navrhuje:

"Na čistý list papíru sepište svá stará traumata i čeho se bojíte dnes. Měli jste jako malí hrůzu ze tmy? Nebo problémy se spolužáky na základní škole? Zranila vás první láska? Padá na vás panika z velké nálože pracovních úkolů?

Zkuste si živě představit, jak na ten list vyléváte všechny své těžkosti a trápení. Jak plynou z hlavy přes ruku a pero na papír. Zjistíte, kde jsou vaše slabá místa, jak vás vaše strachy během let ovlivňovaly, a možná si uvědomíte, že vás zbytečně ničí i dnes."

Až se do toho pustíte, nebude to veselý večer, ale nakonec by se měla dostavit úleva. Papír pak samozřejmě zničte. Jestli chcete, spalte ho a popel rozfoukejte někde venku. Pohled na zbytky problémů ve větru bude příjemný.

Podle specialistů na vůně a na to, jak působí na lidský organizmus, je možné vymést emocionální pavučiny i s pomocí vonných silic. "Zkuste například kadidlovník, benzoin, myrhu, které přetrhávají vazby traumat z minulosti. Zároveň prohlubují dech, čímž dochází k celkovému zklidnění," radí aromaterapeutka Eva Písecká. "Při větších traumatech z dětství je vhodné použít i jiné vůně. Konkrétní traumata je lépe konzultovat s aromaterapeutem a vybrat silice ,šité přímo na míru‘."

Krátký proces

Chcete si užít nové jarní energie hned teď a nemáte čas na meditaci ani vypisování starých bolístek? V dnešní expresní době samozřejmě existují i expresní řešení:

> Jděte se na pět minut projít a dívejte se do zeleně.

> Pusťte si svou oblíbenou rychlou písničku a zacvičte si u ní. Nebo zatancujte. Nebo si ji v nouzi jen poslechněte. Zrychlí vám tep a připomene lepší chvíle.

> Rychle a zhluboka se nadechněte a pomalu vydechujte. Opakujte asi dvacetkrát. Příliv kyslíku vás probere.

Ať se rozhodnete pro generální úklid hlavy, nebo jen vyvětráte a rozprášíte vonný olej, určitě si pak užijete jaro lépe. A nejen jaro. Očistný proces zlikviduje smutek i únavu, kdykoliv vás přepadnou.

Je to jen na vás 1 Potřebujete odstup. Neřešte jarní smutek hned a teď. Udělejte si klidný víkend, nebo alespoň večer, a proberte si v hlavě nebo s kamarádkami, proč vám schází energie nebo co vás brzdí v tom, abyste byla spokojená a šťastná. 2 Neomezujte se. Někdy nás nejvíc omezují a srážejí v rozletu naše vlastní hranice a obavy. Pokuste se je aspoň v mysli zbourat a zjistit tak, co doopravdy chcete a co vás těší. 3 Změňte přístup. Přistupujte ke každodennímu životu tak, že vás baví a naplňuje, a je pravděpodobné, že v něm objevíte mnohem víc radosti, než když od rána čekáte jen samé nepříjemnosti. 4 Představte si dobrý konec. Ať už toužíte po čemkoliv - dostat svou vysněnou práci nebo shodit otravná kila, vytvořte si velmi přesnou představu toho, jak se vám to podařilo. Budete mít jasný cíl a taky trochu radosti předem. 5 Jděte svým tempem. Každý proces, i nová radost ze života, má svůj rytmus a chce svůj čas. Řiďte se jen sama sebou.

Pomohou nám vůně





Radí aromaterapeutka EVA PÍSECKÁ (www.navratykekorenum.cz)

* PROBUDÍ NÁS

Na jarní probuzení ze "zimního spánku" bych doporučila třeba kombinaci citrusů (pomeranč sladký, neroli, petitgrain, grapefruit). Můžeme je použít do aromalampy (5-7 kapek celkem) nebo jako směs na ošetření pokožky po ranní sprše - vmícháme je do přírodního oleje lisovaného za studena (mandlový nebo z vinných hroznů).

Kombinace citrusů jemně stimuluje, aktivuje organizmus, rozjasňuje mysl od tíživých myšlenek, je nositelem hravosti, pomáhá tvořivosti, je lehká, uvolňující. Zároveň je tato směs protiinfekční a protikřečová. Uklidňuje a podporuje zažívání.

* AKTIVUJÍ NÁS

Pokud potřebujete aktivovat organizmus do činnosti náročné na koncentraci myšlenek, doporučuji do aromalampy přidat mátu peprnou, citron, rozmarýn, eukalyptus, hřebíček a inhalovat. Nedoporučuji používat po páté hodině odpoledne, pokud chcete do půlnoci usnout.

* USPÍ NÁS

Pro znovu načerpání životní energie je důležitý klidný a plnohodnotný spánek. Doporučuji večer vyvětrat ložnici a na čtvrt hodiny provonět místnost pomocí aromalampy třeba s levandulí a 1-2 kapkami pomeranče sladkého. Při přetížení rušivými myšlenkami, které nás před spaním zneklidňují, je možné aplikovat jednu kapku levandule na pyžamo a usínat s potěšením této příjemné vůně.

Jak se budí znalec vůní?

"Zvláštní jarní rituál nemám, energii čerpám po celý rok i při své práci - pracuji s hlubokorelaxačními technikami, které vás uvolní, čímž se organizmus následně připraví k posílení imunity a k plné výkonnosti," říká aromaterapeutka. "Po celý rok čerpám energii v přírodě rekreační turistikou. Pro mě žádné počasí není špatné. A věnuji se rovnoměrně práci a svým zálibám.

Doma v pracovně mám podložku, na které sedávám v jogínském sedu a medituji. Poslouchám terapeutickou hudbu, převážně etnickou, relaxační, meditační, ale i jazz, spirituály a klasiku. Hudba je totiž také důležitým nositelem energie."