Detox šatníku. Stylistka radí, co vyhodit a co si nechat

S každým ročním období přicházejí i nové trendy. Je však zbytečné je všechny bezhlavě následovat. Než začnete pátrat po módních novinkách, nejprve si na ně udělejte místo.Pokud vaše skříně praskají ve švech a vy přesto máte pocit, že nemáte nic pořádného na sebe, je nejvyšší čas udělat v šatníku malou revoluci. Neznamená to, že se okamžitě musíte vzdát všeho, co máte ráda, ale zkuste se zamyslet, kolik kousků skutečně nosíte a kolik jich leží bez povšimnutí na dně skříně či šuplíku.

Začněte tím, že si dáte stranou kousky, které milujete. Oblečení, které každý týden najdete v koši na prádlo. Vyhazovu ušetřete i speciální kousky s historií, přestože na veřejnosti byste se v nich neobjevila ani po láhvi vína. Každá z nás má nejspíš ve skříni tričko z puberty nebo šaty z prvního rande. Na trochu sentimentu má přece nárok každý.

Svetr v každém ročním období

Ještě než věci výhradně zimního charakteru uklidíte, zamyslete se. Že se na jaře a v létě svetry nenosí? Ale kdepak. Bílý pletený svetr s rolákem vypadá perfektně k denimovým šortkám nebo přes šaty a během letních grilovacích večírků bude vašim nejlepším společníkem. Stejně tak šaty ze slabé pleteniny se dají vytáhnout i na jaře. Nedoporučuji vyhazovat ani kabáty, které jste nosila celou zimu, pravděpodobně budou vašim zachránce i zimu následující. Slabší kabátky se dají navíc obléci i na jaře, třeba právě k jarním šatům.

Hluboko neukládejte ani dlouhé rukávy. Ušetří vám vrstvení, dokud se sluneční paprsky nedostanou dostatečně vysoko, abyste se nemusela bát, že v noci či ráno umrznete. Nevyhazujte ani kotníkové boty, které vypadají hezky k šatům, šortkám i sukním. A na letních festivalech jsou spásou hlavně v dešti. Navíc dodají outfitu takový grunge look, každá si občas přejeme být za „drsňačku“, no ne?

Šmolky a rozpárané švy zakázány

Cokoliv, z čeho koukají nitě, pářou se švy nebo zdobí výrazné žmolky, nekompromisně vyhoďte. Nechcete přece za každou cenu světu dávat na odiv, že zrovna tenhle kousek máte už od svých nácti let. Obnošení a seprané oblečení je sice známkou, ale leda tak punku nikoliv vkusu. Pokud to bylo něco, co jste nosila ráda až do roztrhání, snažte se najít něco podobného, čím tento kousek nahradíte. Navíc tak získáte pádný důvod pořídit si něco nového. Všechno špatné je přeci pro něco dobré.

Tři otázky pro váš šatník Změnilo se moje tělo? Nemluvím jen o pár kilech navíc či několika kilech shozených, ale nezměnil se tvar vaší postavy? Jak dospíváme, stárneme či po těhotenství se naše tělo mění. Rozšiřují se boky, mění se velikost prsou, přibývá či ubývá svalová hmota. Oblečení nám musí padnout - střihem i velikostí. Změnil se můj styl oblékání? Je zcela přirozené, že během života se náš styl mění. Ať už vlivem zaměstnání, vývojem osobnosti, módního průmyslu nebo prostě časem. Je důležité mít ve skříni kousky oblečení, ve kterých se cítíme dobře. Není ale na škodu ponechat si pár věcí, které nás čas od času nutí vystoupit ze své komfortní zóny a trochu experimentovat. Hodí se to k něčemu? Myslím, že každé z nás se stalo, že jsme si koupily krásnou halenku, kterou jsme ale přes veškerou snahu neoblékly. Proč? Zkrátka se nám nehodila k ničemu, co nosíme, a již třetím rokem si nalháváme „tak možná až....“. Pryč s ní!

Žhavé trendy

Jste-li typ ženy, která hodně dá na trendy, letošní jaro vám rozhodně nesmí chybět tričko s potiskem, nejlépe top nesoucí nějaký názor. Například tričko s nápisem „We should all be feminist“, které se objevilo na přehlídce značky Dior, se rychle katapultovalo do šatníků blogerů, modelek, celebrit i módních nadšenců. Stejně rychle reagovaly i obchodní domy a trička s černými popisky se staly hitem.

Tričko vyzývající k feminismu se objevilo na přehlídce značky Dior a strhlo hotový poprask. Netrvalo dlouho a jeho napodobeniny zaplavily obchody i internet. Kopie trička, které se objevilo na přehlídce módního domu Dior, zaplavilo zahraniční e-shopy.

Revoluci zažívají také kalhoty. K dostání jsou různé střihy, délky i materiály. Asymetrické střihy, široké nohavice, vrstvy, švy, třásně či roztřepené zakončení nohavic. Nejvýraznějším „kalhotovým“ trendem jsou teď vinylově lesklé, s těmi se během fashion weeků roztrhl pytel, nejen na mole, ale i na ulicích. Pokud máte odvahu, hrdě do toho! Stále se nevzdávají ani rozšířené a zvonové rukávy.

Šaty s dlouhými širokými rukávy vypadají krásně a tak nějak bohémsky, na jaro ideální! Vrátily se také nášivky, zdobené „džísky“ a džíny jsou teď in. Cool girls si na džíny dokonce našívají iniciály nebo rovnou celé jméno. Zajímavým doplňkem jsou i sluneční brýle s barevnými skly, ty navíc světu dodají jasné barvy.

Myslím, že většina žen, ať už sleduje trendy či nikoliv, nepohrdne novými šaty. Mohou být volné, více na tělo, barevné, bílé, květované, krátké či delší. Na jaře, ale i v létě určitě uvítáte především trench coat. Osobně doporučuji delší kabátek, přijde mi zajímavější a zbožňuji, jak vlaje při chůzi. Pokud máte stále hezky vypadající z loňska, určitě ho oprašte. Nebojte se ani barev! Nejste-li typ na nic výrazného a křiklavého, zkuste tlumenější odstíny nebo pastelové barvy. Oživit outfit můžete třeba i barevnou kabelkou, teď letí kabelky menších rozměrů, zdobené kabelky nebo malé batůžky.

Nadčasová minimal psaníčka Baggage jsou ručně šitá z kvalitní kůže a padnou ke každému outfitu. Elegantní a jednoduché kabelky dokáží dodat šmrnc každému outfitu. Pokud si dopřejte ručně dělaný kousek, například od designérky Veroniky Cerhové, který je na obrázku,vydrží vám léta. Elegantní baťůžek vyrobený z černé hovězí kůže a režného plátna od české zančky Bodline se hodí na výlet i do města.

Nezapomeňte na základ

Žádná z nás nechceme strávit ráno hodinu před zrcadlem zhroucená v beznaději, že nemáme co na sebe. Pro takové dny je největší spásou bílé tričko či bílá košile, černé či modré kalhoty a křivák. To funguje vždycky. Oživit outfit můžete šátkem, hezkými náušnicemi či zajímavými botami. Na jaře nepodceňujte ani spodní prádlo. Pod šaty se černá podprsenka neschová tak jako pod svetrem. Určitě zkontrolujte, že máte prádlo tělové barvy, to je nejméně viditelné i pod transparentnějšími materiály.