Kupujete drahé krémy a nemáte pleť svých snů? Víme, kde děláte chybu

Jedině zdravá pokožka vypadá krásně bez ohledu na věk či barvu. Musí především dobře fungovat a být v čistotě, vnější a především pak vnitřní. To, že je náš organismus zaplavený toxiny produkující velké množství stresových hormonů a zanesený všemi možnými odpadními látkami, se nutně podepisuje i na stavu a vzhledu kůže.

Tento největší orgán hodně vypovídá o našem zdraví a způsobu, jakým žijeme, jak se stravujeme. Ani ty nejlepší a nejdražší krémy nedokáží zázraky, pokud tělo chřadne a trpí vnitřní nečistotou. Cestou ke skutečně krásné, zářivé a čisté pokožce je zdravý životní styl a pravidelná očista tzv. detox.

Pro samotnou kůži i tělo se pravidelné očistné kúry mohou stát výbornou cestou k udržení mladistvého vzhledu a čisté pokožky bez pupínků.

"Čím více je kůže zanesena toxiny a nečistotami, tím méně je schopna udržovat svou funkčnost," říká Jana Potyšová z Biooo. "Cílem hloubkové hygieny je očištění kůže ve všech jejích vrstvách, od toxinů, těžkých kovů a jiných nečistot." Zároveň dodává, že většina kosmetických problémů jako přecitlivělost, mastnota, černé tečky i předčasné stárnutí jsou do velké míry způsobovány neschopností kůže vykonávat množství svých přirozených funkcí.

Detox má svá pravidla

I detox má svá přísná pravidla. Cílem očisty je dostat tělo do rovnováhy a pomoci mu ve znečistěném prostředí lépe fungovat. "Detox by neměl být pouhým výkřikem - teď to zkusím," varuje autor knih o detoxikaci a hubnutí Václav Krejčík.

"Podstoupit detoxikaci by měl člověk zdravý, který ví, co tím sleduje, a neřeší nějaké módní vlny." Zároveň dodává, že bez zkušeností s hloubkovou očistou je dobré se poradit s odborníkem. Tím se vyvarujete zbytečných chyb, které mohou organizmus více zatížit, než mu odlehčit.

Promyšlený a cílený detox se skládá z několika částí, které se vzájemně doplňují a podporují odplavování toxinů z těla. Především se jedná o úpravu jídelníčku. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a bylinkové čaje výrazně pomáhají. Při detoxu se vyvarujte kávy, bílé mouky, sladkých nápojů, tučných mas, průmyslově zpracovaných potravin a omezte i mléčné výrobky.

Při detoxu pijte přírodní ovocné a zeleninové šťávy a bylinkové čaje.

Ptáte-li se, zda detox může pomoci s klasickým akné, tradiční západní medicína nedokáže dát jednoznačnou odpověď. "Vztah této choroby ke stravě je diskutován již léta. Přímá souvislost zatím nebyla zjištěna, takže nejsou stanovena přesná dietní opatření," uvádí MUDr. Gréta Wohlová, korektivní dermatoložka z Laserového centra Anděl. Při léčbě akné tuto metodu sama nepoužívá, ovšem zároveň dodává, že se obecně zdravá životospráva včetně dostatku spánku, pohybu a absence stresu doporučuje.



"Detox nepatří k metodám léčby akné, které používá klasická medicína," dodává lékařka. "Nevylučuji, že pro některé pacienty může být prospěšná."



Experti na výživu a zdravý životní styl cílené pročišťování organismu doporučují a učí své klienty se ke svému tělu chovat citlivě a hýčkat jej nejen tradiční kosmetikou, ale hlavně zdravou stravou. Odborník vám poradí i se speciálním cvičením a dalšími podpůrnými metodami.

Recept nehledejte v časopisech, ale u odborníků

Všeobecný návod na správný detox nehledejte na stránkách časopisů, neexistuje. "Není stejná detoxikace pro každého," potvrzuje Krejčík. "Jsou různé jógové očistné procesy, které pomáhají v procesu detoxikace. Výplach tlustého střeva, klystýr, očista jazyka, nosu atd. Jedná se o zvážený program mající vlastní cíl. Nejde o žádnou zkoušku či experiment."

Malá očista Jednoduchý detox Malou očistu těla zvládne zdravý člověk sám. Za úplňku pijte bylinné čaje na pročištění organismu a dopřejte si ajuvérdskou masáž. Každý týden si také můžete naordinovat odlehčený půlden, kdy po lehkém obědě již jen pijete zeleninové šťávy a čaje, cvičíte jógu, relaxujete a meditujete. "Pravidelnou meditací se očišťuje mysl o nánosů, a když je mysl pročištěná, i tělo funguje lépe," radí z vlastní zkušenosti Václav Krejčík.

Při detoxu se tělo hloubkově čistí a usazené nečistoty se z organismu odplavují nejrůznějšími cestami včetně kůže. Není výjimkou, že se na přechodnou dobu objeví nepříjemné pupínky. Jedná se o individuální záležitost. Někomu se neobjeví vůbec, zatímco někdo se s nimi bude potýkat i dva týdny. "Záleží na znečištění organismu," vysvětluje Krejčík.

Tento přechodný stav by vás neměl nikterak odradit, na konci očistné kúry vás totiž čeká rozzářená a čistá pokožka, jakou nevykouzlí žádný krém, pouze zdravě fungující tělo. Kůže je orgán, který dostává výživu zevnitř a právě čistota a fungování vnitřních orgánů se na jejím stavu podepisuje nejvíce.

Utrácet za drahé kosmetické přípravy a přitom své tělo zanášet chemikáliemi z jídla a pití je kontraproduktivní. Než si pořídíte další kosmetický zázrak, zeptejte se nejdříve sami sebe, jak se chováte se svému tělu. Kráse je odrazem zdraví, nikoliv průmyslu.