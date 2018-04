Jarní deprese mohou skončit i sebevraždou

"Jaro je vlastně jakýmsi přelomovým obdobím. Venku přibývá světlo i teplo a organismus se najednou dostává do zvýšených obrátek. Mnoho lidí pak reaguje splašeně. Jedinci, kteří jsou poněkud neurotiční, nebo lidé, kteří přeceňují své možnosti, náhle začnou běhat či jezdit na kole. Jejich aktivita ale nemá pozvolnou tendenci a oni tak výrazně oslabují organismus, jenž je po zimním období vyčerpán," řekl lékař lidských duší Jan Cimický.

Mnohé osoby, jež svůj organismus na jaře nešetří, mohou postihnou výrazné zdravotní problémy. "Především u nich dochází k výkyvům nálad, nebo trpí nepřiměřenou únavou, a to i v situacích, které by normálně, bez větších problémů, zvládly. Chybí jim totiž schopnost svému organismu porozumět. Psychické vyčerpání pak může vést ke snížené imunitě. Na člověka najednou dolehne deprimace ze zaměstnání, z náhlého ochlazení či z jiné nepříjemné věci. V takovém stavu si pak položí otázku, zda stojí za to žít. Odpoví si, že nikoli, a může si sáhnout na život. Paradoxní je, že jde o zkratové jednání a třeba už druhý den by jej nic takového vůbec nenapadlo," upozornil psychiatr.

Člověk by tedy měl být při přechodu ze zimy do jara velmi opatrný. Cimický tvrdí, že by mělo jít o přirozený a pozvolný proces. "Počítač v hlavě si neumíme změnit a prudké změny jej mohou vychýlit. Lidský organismus je pomalý počítač. Proto jej musíme zatěžovat opatrně a postupně. Po staré škodovce taky nemůžeme chtít, aby z ničeho nic vystřelila jako Alfa Romeo," ukončil Cimický.