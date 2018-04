Přijďte v sobotu na Jarmark nakupovat od čtenářek a dražit od celebrit

Čekají nás velké nákupy, vybírat budeme u sedmi set prodávajících čtenářek, ochutnávku už nyní najdete na našem Facebooku.

Přijďte dražit věci od VIP osobností Dopoledne od 10 hdin se budou dražit věci od: České Miss 2006 Renaty Langmannové, moderátorů Tomáše Krause a Lucie Šilhánové Ve 12 hodin začíná aukce věcí: moderátorky Lejly Abbasové, partnerky ministra financí Moniky Babišové, zpěvačky Heidi Janků a herečky Jitka Schneiderová. V 16 hodin přijde dražit: herečka Simona Stašová, která přinese jak své kousky, tak věci maminky, herečky Jiřiny Bohdalové.

Celým dnem od 9 do 17 hodin nás bude na pódiu provázet moderátorka Romana, která chystá nejrůznější vtipné soutěže a povede také dražbu oblečení celebrit, které se na Jarmark chystají. Výtěžek věnujeme Nadaci Terezy Maxové dětem, konkrétně na dorovnání ceny auta pro pěstounskou rodinu, na níž jsme vybírali na minulém Jarmarku. Čeká nás také rozptýlení od nákupů v podobě vystoupení a workshopu salsy kubánského tanečníka Angela Repilada, který pochází z umělecké rodiny, jeho dědeček Compay Segundo je zakladatel známé kapely Buena Vista Social Club.

Na pomoc pěstounce věnujeme také peníze, které utratíte za bohatou tombolu. Připraveno je celkem 321 cen za bezmála tři sta tisíc korun. Za pouhých 30 korun můžete vyhrát například parní hrnec Calderon, žehličku Viento, ruční vysavač Carsha, nebo Gratussino – stylový kuchyňský robot s multifunkčním využitím, vše od generálního partnera Jarmarku, jímž je ETA a.s. Kompletní seznam cen do tomboly najdete zde.

Gratussino – stylový kuchyňský robot s multifunkčním využitím Ruční vysavač Carsha Žehlička Viento

Pavel Václavík, šéfkuchař Spa hotelu Lanterna – Resort Valachy, Velké Karlovice.

Na stáncích generálního partnera se můžete podívat na kuchařskou show, a když přinesete váš recept na chleba z domácí pekárny, můžete vyhrát některý z výrobků Eta (více zde). U dalšího stánku vám kadeřník představí vlasovou technologii švýcarské značky Valera. Zastavit se můžete také na stánku mediálního partnera televize Prima, kde najdete odpočinkovou zóna, fotokoutek a informace o novém pořadu Zdeňka Pohlreicha s názvem Rozpal to, šéfe! včetně soutěže o jeho knížky.

U stánku Aquapalace můžete zabavit své děti malováním na obličej, lovením rybiček a dalšími soutěžemi o drobné ceny a vouchery. U stánku Oriflame se můžete nechat namalovat, nebo se poradit s péčí o pleť a zdravým životním stylem.

Čaje Bubbleology

"Při návštěvě stánku Bubbleology budete mít pocit, že jste se ocitli v prostředí bláznivých vědců, " píší o své prezentaci výrobci těchto oblíbených čajů. Laskominy pro vás opět připraví paní Kristková, dobroty od redaktorek a také předměty Teribear najdete u stánku Nadace Terezy Maxové dětem. Občerstvit se můžete i u stánku Mobil.cz a tradičně koupíte kafe od Starbucks, přičemž vaše peníze v tomto případě půjdou také na konto nadace.

Věci, které neprodáte a už si je nechcete vzít zpět domů, můžete věnovat na charitu přímo na místě.

Vstupné na náš Jarmark je opět symbolických 20 korun, za které dostanete nákupní tašku s logem OnaDnes.cz a sobotní noviny MF DNES s přílohou Víkend. Po předložení vstupenky z Jarmarku získáte zároveň zvýhodněné stokorunové vstupné v pravém křídle Průmyslového paláce na souběžně probíhající veletrh Kreativita-hobby.

Pomůžeme ještě Tomášovi

Po doplnění chybějící částky na auto pro pěstounku Hanu Hlaváčkovou věnujeme zbývající peníze na pomoc Tomášovi, který vyrůstal spolu se svými třemi sourozenci u matky do jeho 13 let, poté byly děti z důvodu zanedbávání péče odebrány matce a umístěny do ústavních zařízení – dětského domova a kojeneckého ústavu. Matka později měla ještě jednoho syna a následně si vzala zpět do péče chlapce, který byl umístěn v kojeneckém ústavu.

Tomáš ve dvaceti letech odešel z dětského domova do Prahy, kde si začal budovat vlastní život. Po celou dobu byl v kontaktu s matkou, záleželo mu na udržení kontaktu s jeho bratry (nyní jim bude 11 a 13 let), kteří u ní nadále vyrůstali. Jakmile se sám zařídil – našel si práci a bydlení, začal si brát k sobě chlapce na víkendy. V té době postupně začal zjišťovat, že chlapci zažívají stejné chvíle, jaké zažíval on se svými sourozenci před jejich odebráním z matčiny péče. Chlapci bývali sami doma, neměli co jíst, byt byl bez elektřiny… Vše nakonec vyústilo v rozhodnutí samotných chlapců navštívit místní sociální pracovnici OSPOD. Bylo rozhodnuto o okamžitém odebrání chlapců z matčiny péče a Tomáš byl osloven s dotazem, zda je ochoten se o bratry starat, druhou variantou bylo jejich umístění do Klokánku. Tomáš si bratry vzal k sobě v lednu letošního roku a od té doby se o ně stará.

Tomáš požádal o svěření bratrů do pěstounské péče, věc se nyní bude řešit soudně. Z důvodu nemoci otce však již bylo jedno jednání odročeno, čas plyne a Tomáš nemá možnost na chlapce pobírat žádné finanční prostředky, ty stále právně náleží matce. Současná a pro všechny nová situace sourozenců je náročná po všech stránkách, Tomáš dělá co může, ale financí na pokrytí všech potřeb se bohužel nedostává. Jakákoliv finanční pomoc by proto pro ně byla ohromnou pomocí na jejich cestě k lepšímu životu.