Na Jarmarku budeme dražit kousky za šatníků Stašové, Abbasové i Janků

Za symbolické dvacetikorunové vstupné, za které každý dostane tašku OnaDnes.cz se sobotním deníkem MF DNES a malým dárkem, vám od 9 do 17 hodin nabídneme kromě zábavy také šanci pomoci někomu, kdo to potřebuje.

Peníze z registrací, z tomboly, z prodeje kávy Starbucks i z kasičky, do níž můžete přispívat, všechny půjdou prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem na koupi auta Škoda Citigo pro pěstounskou rodinu Hany Hlaváčkové. Část peněz už se vybrala na minulém Jarmarku, kde jsme stejné auto předávali pěstounce Janě Borkovcové. Nyní je třeba částku na druhé auto dorovnat. Pokud vybereme více, pomůžeme ještě jiné rodině s dětmi.

Pomůže aukce i tombola

Významnou část výtěžku pokaždé tvoří peníze získané z dražby módních kousků od známých osobností. Tentokrát se na nás odpoledne na 16 hodinu přijde podívat a něco svého přinese herečka Simona Stašová. Koupit si budete moci i věci, které věnují zpěvačka Heidi Janků, herečka Jitka Schneiderová, moderátorka Lejla Abbasová a partnerka ministra financí Monika Babišová.

Recept na těstoviny Těsto na všechny druhy těstovin: 500 g italské mouky semola, 50 g hladké mouky, 3 vejce M, 4 dcl olivového oleje (extra virgin), 10 g soli. Těsto si připravíme vložením všech ingrediencí do mísy kuchyňského robota. Dobře prohněteme a necháme odležet. Rozválíme na pomoučněném vále do obdélníku a vložíme do nástavce na těstoviny. Pokud ke stánku Ety přinesete recept na chleba s vaší adresou, můžete vyhrát některý z výrobků této značky.

Také peníze za lístky do bohaté tomboly poputují jako obvykle do kasičky nadace. Ceny v ní budou opět za stovky tisíc. Jen namátkou: generální partner Jarmarku OnaDnes.cz, akciová společnost Eta, do ní věnuje robot ETA Gratus Max. Na stánku partnera výrobek představí kuchař Pavel Václavík. Celý seznam cen do tomboly zveřejníme už příští týden.

Kromě dvou stánků Ety (s kuchařem a vlasovým stylistou - více zde), najdete na Jarmarku stánek kosmetické značky Oriflame, kde se můžete nechat nalíčit, upravit nehty nebo vám tu poradí se zdravou výživou.

Nebude chybět ani mediální partner Tv Prima, stánek Nadace Terezy Maxové dětem s výrobky Teribear, stánek Mobil.cz s občerstvením, káva Starbucks, nápoje Bubbleology a Sweetest Prague paní Ivany Kristkové, která pro vás chystá mrkvový dort a jahodové, pistáciové a mangové makronky. Děti se mohou těšit na dětský koutek Alík a na stánek s atrakcemi Aquapalace Čestlice.

Úžasné úlovky

To hlavní, kvůli čemu stojí za to vzít kamarádky a vyrazit s nimi na Jarmark OnaDnes.cz, jsou samozřejmě krásné věci za lidové ceny, které tu můžete pořídit pro sebe i své blízké.

Registrace pro prodávající jsou uzavřeny. Pokud máte zájem prodávat, sledujte na facebooku událost Jarmark, jestli některá ze zaregistrovaných své místo neprodává.

Na sedm stovek prodávajících už má nachystány plné kufry a tašky pečlivě vypraných, vyčištěných a nažehlených unikátních věcí, které je škoda jen tak vyhodit, když by se třeba mohly hodit ostatním. Na facebookové zdi události Jarmark OnaDnes.cz už najdete celou řadu ukázek věcí, které si pro vás prodávající nachystaly.

Informace pro registrované

Pro prodejce, kteří do areálu Incheba mohou přijet od 6:30 a do hal budou vpuštěni od 7 hodin (na místě by měli být do 8:45 hodin), je opět zajištěno parkování v areálu Výstaviště. Přijíždějící budou navigovat hostesky.