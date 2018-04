Přijďte s námi nakupovat, bavit se a pomáhat na 8. jarmark OnaDnes.cz

První dubnovou sobotu se na vás těšíme v Praze Holešovicích tentokrát v Křižíkových pavilonech B a C, které jsou v dolní části Výstaviště.

Bazárek oblečení dámského, pánského i dětského, doplňků, šperků, bot i kabelek, ale také třeba hraček, se koná poprvé ve spolupráci s generálním partnerem For You by ING, pojištěním pro vás, pro ženy.

Registrace skončila! Děkujeme vám všem za zájem o prodej na Jarmarku. Za jediný den přišlo 750 registrací, přičemž do obou pavilonů, které máme k dispozici se vejde 550 stolů (délka 1metr). Proto se už prosím dál nehlaste. Pokud se na vás stůl už nedostal, budeme moc rádi, když se na nás i tak přijdete podívat. Určitě bude z čeho vybírat, co nakupovat. Ručíme vám za to, že neodoláte a něco pěkného na jaro si na Jarmarku OnaDnes.cz pořídíte.

Tradičně si na Jarmarku OnaDnes.cz můžete pořídit věci módní, originální i nové a co víc, jako vždy za velmi příznivé ceny. Čeká vás celodenní program, muzika, soutěže, dobroty, které napečeme, VIP hosté i káva Starbucks - z jejího prodeje výtěžek půjde jako obvykle na konto Nadace Terezy Maxové dětem. Do stejné kasičky poputují i vaše dobrovolné příspěvky a také výtěžek z tomboly, do níž chystáme ceny v hodnotě sto tisíc korun.

Do dražby ve prospěch Nadace pošle pár kousků ze šatníků také samotná její patronka Tereza Maxová, těšit se můžete také na návštěvu dalších hereček, zatím přislíbily Lenka Termerová, Jitka Asterová s dcerou Aničkou Linhartovou a Kateřina Brožová.

Za dvacku taška, noviny i pití

Díky For You by ING, jehož součástí je kromě pojištění žen proti rakovině prsu a ženských orgánů také charita a zdravotní prevence, si na Jarmarku můžete navíc prohlédnout tři háčkované obrazy od ambasadorky projektu zpěvačky Lucie Bílé. Budete-li o ně mít zájem, můžete se pak 22. 4. na našich stránkách zapojit do jejich dražby a pomoct tak dobré věci.

Za symbolické vstupné ve výši 20 korun dostane každý návštěvník akce sobotní vydání deníku Mladá Fronta DNES s přílohou Víkend. Prvních pět tisíc dostane navíc tašku ze speciální edice OnaDnes.cz a půllitrovou láhev vody Ondrášovky.

"Brány" do obou pavilonů pro vás otevíráme v 8:30, do té doby už budou všechny předem zaregistrované prodávající na místě. Bazárek končí ve čtyři odpoledne. Co se nepodaří prodat, mohou čtenářky jako obvykle věnovat na charitu.

Jaké pro vás máme ceny do tomboly a další organizační podrobnosti, se dozvíte v některém z dalších článků v nejbližší době.

Jarmark OnaDnes.cz se koná v rámci jarního Veletrhu krásy a zdraví Interbeauty Prague, kde také najdete stánek našeho magazínu. Všem prodávajícím zajistíme volný vstup, ostatní naše čtenářky získají vstupenku na veletrh se slevou jen za 80 korun. Pokud se chcete ještě na něco zeptat, pište na Jarmark@idnes.cz