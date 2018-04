Jarmark OnaDnes.cz přispěl pěstounce na auto rekordní částkou

Do pražských Holešovic za námi přišla tentokrát i Tereza Maxová, zakladatelka nadace, které tradičně pomáháme. Topmodelka předala auto Škoda Citigo dojaté Janě Borkovcové, jedné z devíti pěstounek, která od vás v hlasování získala nejvíc hlasů.

Paní Borkovcová vstávala ráno ve čtyři hodiny, aby i s celou početnou rodinou dorazila z Jablunkova na Moravě do Prahy. "Nikdy jsme nové auto neměli," přiznala v slzách dojetí při přebírání klíčů od vozu.

Protože auto nutně potřebují všechny pěstounské rodiny, které se o něj Nadaci Terezy Maxové dětem přihlásily, rozhodli jsme se spolu s generálním partnerem For You by ING pomoci Jarmarkem další z nich. Díky částce z registrace prodávajících, díky lístkům do tomboly, aukci věcí celebrit (jen plyšový medvídek Teri od Terezy Maxové se prodal za šest tisíc korun) , prodeji kávy Starbucks, přispění mediálního partnera Prima love i příspěvkům návštěvníků jsme pro rodinu paní Hlaváčkové vybrali přes 150 tisíc korun, což je rekord v historii Jarmarků OnaDnes.cz.

Celkem se na 10. Jarmarku OnaDnes.cz vybralo přesně 150 402 korun. Starbucks věnoval z prodeje kávy a čaje 22 201 korun, tombola vynesla 37 250 korun, příspěvek z prodejních míst přidal 51 350 korun. Zhruba 15 tisíc se získalo z prodeje osušek a žabek od mediálního partnera Prima love a celkovou částku završila dražba věcí ze šatníků celebrit a příspěvky prodávajících, které se vhazovaly rovnou do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem, který vynesla více než 15 tisíc korun.

I celebrity pomáhaly

Kromě oblečení a plyšového medvěda přinesla Tereza Maxová do aukce také zateplený overal svého syna. Jarmark přišla podpořit i moderátorka Zpráv FTV Prima Klára Doležalová, která do dražby věnovala extra panenský olivový olej Maksimović, vyráběný její rodinou, a povyprávěla o jeho blahodárných účincích.

Tvář pořadu Jak se staví sen Pavel Cejnar poskytl do dražby celý balíček věcí a sám se akce zúčastnil. Do dražby poslala věci i manželka podnikatele a majitele mediálního domu MAFRA, a.s. paní Monika Babišová. Na Jarmarku se dražily i kousky ze šatníku herečky Zdeňky Žádníkové Volencové a zpěvačky Lucie Bílé, která je tváří projektu For You a do dražby věnovala luxusní šperk. Krásné kousky do dražby věnoval také portál odmaminky.cz

Zábava během celého dne

Za dvacetikorunové vstupné dostal každý příchozí stylovou tašku se sobotními novinami MF DNES a malým dárkem. Díky placené registraci bylo tentokrát na Jarmarku "dýchatelněji" a návštěvníci měli více klidu na nákupy. Celým dnem na pódiu provázela moderátorka Petra Báčová.

Projekt For You na místě účastnicím na figuríně prezentoval, jak si samovyšetřit prsa. Zároveň na akci oslavil první narozeniny za účasti obchodního ředitele distribuce ING pana Michala Skalického. Návštěvnice měly možnost vložit na stánku do slosování své kontakty a vyhrát roční pojištění proti rakovině prsu nebo jeden z balíčků kosmetiky od L´Occitane. V rámci prezentace For You jste se mohly nechat hýčkat líčením vizážistkami značky Mary Kay.

Nově jste se mohly nechat kosmeticky opečovávat také ve stánku partnera Oriflame, který na akci nabízel líčení, manikúru s nalakováním nehtů a výživové poradenství. Osvětou přispěla společnost STOB.

Ani děti se nenudily. Větší se zapojily do prodeje, o ty menší se postarali profesionálové z Baby Office.

