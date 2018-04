Na Jarmarku pomůžeme Petrovi, kterému rodina zničila dětství

Přispíváme ze vstupného, z ceny za prodejní místa, z aukcí oblečení kabelek, doplňků ze šatníků celebrit. Část výdělku odevzdává tradičně Starbucks, část výtěžku dá Oriflame i POTEX, Velvet Bakery Prague a FRESH-JUICES a další partneři.

Petr žil po narození se svou matkou a babičkou v Brně. Jeho biologický otec měl problémy s alkoholem a s Petrem se nestýkal.

Prostředí a vztahy, kde Petr vyrůstal, byly velmi nestabilní a k harmonii měly hodně daleko. Matka s babičkou měly mezi sebou těžké konflikty, které řešila buď policie, nebo odbor sociální ochrany dětí.

Jarmark OnaDnes.cz 8. 10. od 9 do 17 hodin v areálu Praga ve Vysočanech - generálním partnerem je ING Bank - 600 míst je po 250 Kč, 82 VIP míst za 350 Kč - k prodejnímu stolu patří jedna židle, u jednoho stolu (180cm) jsou dvě prodávající (každá má prostor 90 cm) - k prodejnímu místu si lze přivézt jeden vlastní štendr - neprodané oblečení mohou lidé vhodit do 3 kontejnerů POTEX - k dispozici bude 15 kabinek na zkoušení - parkování pro prodávající je v areálu - vstupné pro nakupující je 20 Kč - prvních 2 000 nakupujících dostane zdarma plátěnou tašku OnaDnes.cz - registraci k prodeji spustíme v nejbližších dnech - prodávající dostanou těsně před akci podrobný e-mail s instrukcemi - Petrovi přispějí také Oriflame, POTEX, Starbucks, Velvet Bakery Prague a FRESH-JUICES Plánek areálu

Když bylo Petrovi deset let, matka znovu otěhotněla s výrazně starším přítelem. Po narození dcery se přítel rozvedl a začali všichni žít v jedné domácnosti. Ani toto soužití nepřineslo klid a stabilitu. Matčin přítel měl velké dluhy a exekuce, rodina se potýkala s tísnivou finanční situací. Také se začaly projevovat mezi Petrem a matčiným partnerem problémy. Vyvrcholily týráním Petra, které odhalil školní psycholog a řešila ho policie.

S rodinou se stýkala dcera matčina přítele z předchozího manželství. Náznaků týrání si všimla také a snažila se Petrovi pomoct. Začala spolupracovat se školním psychologem, svědčila v neprospěch svého otce a nakonec dostala Petra do své péče. Ten byl v té době zanedbaný, opožděný ve vývoji, propadal ze všech předmětů, neměl skoro žádné osobní věci, oblečení, školní pomůcky. Ve škole se na sebe snažil neustále upoutávat pozornost a měl velké kázeňské problémy, šikanovali ho spolužáci.

V nové rodině se začal pravidelně připravovat do školy, která mu povolila individuální výukový program, chodil k psychologovi, na doučování, začal se věnovat závodně atletice, jízdě na koni a dalším aktivitám. Výchovné potíže zmizely, Petr získal kamarády, výrazně se mu zlepšil prospěch a nastoupil na střední školu.

Jenomže v tu dobu těžce onemocněl a brzy také zemřel přítel Petrovy matky. O malou sestru se neměl kdo starat, a tak se Petr na žádost matky vrátil zpět k ní. Musel spát na zemi, neměl žádnou skříňku na své věci, nedostával jídlo ani kapesné. Matka ho přes jeho nesouhlas odhlásila ze školy a navrhla, aby chodil do práce a dával jí peníze. Petr přitom do té doby neměl žádné zameškané ani neomluvené hodiny a do školy denně docházel.

S matkou měli neustálé neshody. Poté, co si našla nového přítele, který její malou dceru přijal, vyhodila Petra z domu. Ten spal několik týdnů po kamarádech, nakonec se vrátil k nevlastní sestře. Té se však mezitím změnila rodinná situace. Změnila zaměstnání a musela se přestěhovat do menšího bytu, kam s ní Petr nemohl. Přesto ho dál podporovala, aby se vrátil do školy, což se mu naštěstí nyní podařilo.

Řeší však bydlení a své zázemí. Proto společně s nevlastní sestrou požádali o finanční pomoc.

Pokaždé na Jarmarku pomáháme konkrétním příběhům: