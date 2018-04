Peníze z Jarmarku pomůžou babičce zajistit vzdělání pro vnučku

Brány Jarmarku OnaDnes.cz na Výstavišti v pražských Holešovicích otevřeme ráno v půl deváté a skončíme okolo páté odpoledne. Za symbolických 20 korun vstupného dostanete tašku s logem OnaDnes.cz, sobotní noviny a slevu na souběžně probíhající veletrh zdraví a krásy Interbeauty Prague.

Kromě výhodných nákupů originálů z vašich skříní nás čeká celodenní program na pódiu, který bude uvádět tradičně pohotová moderátorka Romana Navarová. Nebudou chybět vtipné soutěže, bohatá tombola o ceny za více než sto tisíc korun, dražba oblečení topmodelky Terezy Maxové nebo herečky Ivy Pazderkové, káva Starbucks, instruktáž na prsním fantomu, jak si provést samovyšetření prsů v režii generálního partnera For You by ING, cukrářský workshop Markéty z televize Prima Love, fotokoutek či líčení Gabrielly Salvete.

Neváhejte přijít i s dětmi. Jarmark chystáme tak, abyste si ho pořádně užily, a tak je pro děti připravena extra zábava a hlídání zdarma v profesionálních dětských koutcích Baby Office a Alík. Od nákupů si tu můžete odpočinout na sedacích Tuli-vacích i vy.

"Pro děti bude k dispozici malování na obličej, tvůrčí dílna s výrobky na podzimní téma, které si odnesou domů. Mladší se mohou těšit na herní zónu včetně stavebnic, maminky si mohou u nás nakojit či přebalit," říká Jana Ptačinská Jirátová, koordinátorka mediálních a PR aktivit Baby Office, sdílené kanceláře a miniškolky pod jednou střechou

Tradičně budeme vybírat dobrovolné příspěvky do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem, automaticky do ní poputuje částka za prodanou kávu, peníze z dražby věcí celebrit, příspěvky za dobroty od redaktorek a výtěžek z tomboly.

Konečná částka přispěje pěstounce babičce Zdeňce K. na úhradu školného pro vnučku. Ta má syndrom ADHD (jde o hyperaktivitu s poruchu pozornosti), a proto je pro ni vhodnější navštěvovat soukromou základní školu, kde se jí mohou věnovat individuálně profesionálové.