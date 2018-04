Do čtvrtka pošlete outfit na Jarmark OnaDnes.cz a vyhrajte registraci

Jarmark OnaDnes.cz chystáme na sobotu 24. května opět na pražském Výstavišti v Holešovicích. Přijít samozřejmě může kdokoliv, vstupné bude opět symbolických 20 korun a kromě spousty krásných věcí, kterými doplníme naše skříně, nás čeká i tradiční tombola, aukce věcí na podporu potřebným prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem, soutěže a "holčičí" doprovodný program.

Prodejních míst nabídneme čtenářkám opět okolo 600, každé za 200 korun. Ovšem když nám už nyní pošlete outfit (tedy komplet oblečení - na sobě či na jednobarevné podložce), který chystáte na Jarmarku prodat, mohou tři z vás vyhrát registraci na květnový Jarmark OnaDnes.cz zdarma!

Fotografie posílejte PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE do čtvrtka 17. 4. technicky kvalitní, obsahově odpovídající zadání a o minimální šířce 640 pixelů. Jen takové zařadíme do soutěže, zveřejníme a čtenářkám tak nabídneme "ochutnávku" toho, co bude na Jarmarku k dostání.