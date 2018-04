Fridrichová a Babišová vydraží své róby, na Jarmark přijde i Šebrle

Aukce proběhnou na pódiu Průmyslového paláce v pražských Holešovicích v 11, 12 a 13 hodin. Jisté už je, že moderátorka Nora Fridrichová věnuje do dražby černé lodičky na vysokém podpatku a tmavomodré večerní šaty s kamínky značky Massimo Duti. „Schovávala jsem si je na nějakou zvláště výjimečnou příležitost a když jsem dostala nabídku přispět do aukce, hned jsem věděla, že vyberu právě je. Neloučím se s nimi s lehkým srdcem, ale i o tom podle mě má taková aukce být,“ přiznala moderátorka.

Monika Babišová, jejíž kabelka se na minulém Jarmarku vydražila za rekordní cenu, přinese kromě jiného dlouhé černé večerní šaty značky Balizza (velikost 36). Kolem druhé nás přijde pozdravit bývalý desetibojař a nyní moderátor Roman Šebrle, po něm tvář tv Prima Radúz Mácha, hvězda seriálu Cesty domů.

Díky našim partnerům pro vás máme připravenu velkou charitativní akci o zajímavé ceny v hodnotě téměř 140 tisíc korun (seznam cen zde). Každý si na místě může za 30 korun koupit lísteček s číslem a hned zjistí, jestli vyhrává. Výtěžek z akce věnujeme prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem zmíněným studentkám.

Ve stánku značky Valera předvede Pavel Kortan, vizážista značky YSL, profesionální produkty značky a poradí s účesem a případně vizáží.

Těšit se můžete na proměnu čtenářky Katky. S účesem jí poradí kadeřník YSL Pavel Kortan ze salonu PAPILIO Prague, který ji učeše a upraví pomocí vlasové techniky Valera. Ujme se jí stylistka Marie a vizážistka kosmetické značky Artdeco, která nejenže věnuje 10 tisíc korun na konto nadace, ale na svém stánku tu pro vás chystá exkluzivní outlet.

Kuchař Pavel Václavík ukáže na Jarmarku OnaDnes.cz novinku určenou k výrobě domácích těstovin.

U stánku generálního partnera ETA a.s. můžete ochutnat dobroty kuchaře Pavla Václavíka a když přinesete recept na vlastní polévku, můžete vyhrát některý z výrobků známé značky. Druhý stánek Maxipes Fík bude zaměřený na děti. Na dětských tabletech značky GoGen tu dětem i maminkám ukážou, jak je ovládání audioknih na tabletech jednoduché. A kdo si bude chtít audioknihu koupit, může za polovinu původní ceny. Prvních sto návštěvnic stánku Maxipes Fík získá slevu na román Rok v Provenci a prvních sto dětí či maminek získá kupón na sbírku audiopohádek.

Vyhrát můžete také na stánku virtuálního operátora MOBIL.CZ. Losovat se budou dva mobilních telefony Prestigio nebo praktická externí baterie k mobilu. Stačí, když s hosteskou na tabletu vyplníte soutěžní kvíz.

Malá ukázka Sedm stovek zaregistrovaných prodávajících pro vás chystá své kousky ze šatníků, některé z nich ukázku toho, co budou prodávat, vystavují už nyní na Facebooku. Jarmark OnaDnes. cz se bude konat 20.9. od 9 - 17 hodin v Praze v Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti.

Program kromě nejrůznějších soutěží a hudby zpestří taneční vystoupení Františka Šimčíka, na jehož studia na konzervatoři jsme vybírali na jednom z minulých Jarmarků, a také ukázka cvičení s obručí.

Pro hladové bude na Jarmarku nově hotdogový koncept Parkys, které na pomoc studentkám a dalším dvěma dívkám z dětských domovů věnuje korunu z každého prodaného výrobku. Další dobroty najdete ve stáncích Starbucks (výtěžek věnují nadaci) nebo v kavárně MOBIL.cz. Vegetariáni Dhaba a Happyeat pak nadaci přispějí 10 tisíci korun a výtěžek věnují nadaci i čaje True Tea. Spolu s výrobky značky Teribear dostanete u stánku Nadace Terezy Maxové dětem domácí koláče a buchty od redaktorek a jejich kamarádek. Chybět nebude ani stánek Sweetest Prague, kam můžete zajít na dýňovo-kokosovou polévku a ze sladkostí na carrot cake, cupcakes, makronky, mangové muffinky. Novinkou budou tartletky s bílou čokoládou a kokosem nebo tmavou a levandulí. „A možná budeme dělat i francouzské palačinky,“ usmívá se majitelka Ivana Kristková.

Na dvou předchozích Jarmarcích jsme vybírali peníze na auto pro pěstounskou rodinu paní Hany Hlaváčkové:



Poznámka pro prodávající

Všem sedmi stům prodávajícím, které mají už jistě vypráno, nažehleno a sbaleno, půjde ve středu e-mail s instrukcemi, jak se auty dostanou do areálu holešovického Výstaviště (viz mapka dole). Dovnitř mohou vjet nejdříve v 6:30, do hal mohou vstoupit nejdříve v 7 hodin.