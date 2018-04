Do aukce na Jarmarku přispěli fotbalista Vácha, Morávková i Thurmanová

Dana Morávková přinese do aukce pro Aleše kabelku ze své kolekce Elega, Olga Menzelová vydraží sukni, kterou dostala od hollywoodské hvězdy Umy Thurmanové. Dražit budeme ve prospěch těžce postiženého mladého tatínka tří dětí také oblečení, které věnovala Monika Babišová a Tereza Maxová. Svůj podepsaný dres, v němž odehrál dvoustý zápas, a to pražské derby minulou neděli, věnoval do aukce hráč Sparty Lukáš Vácha.

Předpokládaný čas dražby je okolo poledne. Program akcí na pódiu, které najdete ve Střední hale Průmyslového paláce, najdete zde.

VIDEO: Oblečení a boty Terezy Maxové jdou do dražby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pan Aleš s manželkou přijedou osobně poděkovat všem, kteří jim prostřednictvím Nadace Terezy Maxové přispěli na nové bydlení. Částka na jejich účtu se už přehoupla přes tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Nadace Terezie Sverdlinová předá společně s ředitelkou Corporate Affairs pro Česko a Slovensko vydavatelství MAFRA Mílou Novákovou a šéfredaktorkou iDNES.cz Naděždou Petrovou rodině pana Aleše symbolický šek na vybranou částku. Druhý šek na 300 tisíc převezme rodina z rukou členky Správní rady Nadace Agrofert Moniky Babišové a ředitelky téže nadace Zuzany Tornikidis.

Pomoct můžete i libovolnou částkou, kterou vhodíte do kasičky na stánku nadace. Částí tržby přispějí i další partneři Jarmarku OnaDnes.cz: Velvet bakery Prague, Fresh Juices, Starbucks, Zdravé stravování, Parky ́s, Bejzment a rodinné vinařství Stávkovi, které věnuje Alešovi tržbu celou, dále Favi.cz a žilní poradna.

VIDEO: Alešovi praskla céva, ochrnul. Jarmark pomůže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Celý Alešův příběh čtěte zde.

Na pomoc rodině můžete prostřednictvím veřejné sbírky posílat finanční dary i vy. Číslo účtu je 2102710424/2700, variabilní symbol 08042017.

Za symbolické 20korunové vstupné, jímž zároveň přispějete na pana Aleše, dostane prvních dva tisíce návštěvníků tašku OnaDnes.cz se sobotním vydáním MF DNES. Vstupenku si můžete ale již nyní koupit i s taškou na Slevomatu a nebudete muset stát v sobotu fronty před hlavním vchodem.

Levé křídlo Průmyslového paláce bude patřit prodávajícím. Nový kousek do šatníku si tu můžete vybrat u bezmála 500 míst. Za 30 korun si můžete koupit lístek do tomboly a vyhrát celou řadu zajímavých cen - podívejte se zde.

Celé dopoledne vám budou k dispozici také módní blogerky. O tom, jak skloubit trendy s vintage módou, se můžete poradit s Ivanou Závozdovou, obrátit se můžete i na stylistku Nicole Jirmanovou a na stánek Hanky a Veroniky z Czech Chicks si přijďte pro radu i podívat se na jejich „kousky“ na prodej. Jídlo i oblečení ze svého blogu budou prodávat blogerky z Vývařovny.

Nebojte se vzít s sebou i děti. Slevomat, Baby office, Aquapalace Praha a Emimino pro ně v dětském koutku připravily spoustu pestré zábavy. Věci, které se neprodají, mohou majitelé věnovat do oranžových kontejnerů Potex.