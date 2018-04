Dana Morávková zdědila vkus po mamince, věcí se ale zbavovat neumí

Usměvavá herečka Dana Morávková dorazila na Jarmark OnaDnes.cz, aby osobně poznala pana Aleše, kterého upoutala na vozík nenadálá mozková příhoda.

Do dražby, jejíž výtěžek poputuje na bezbariérové bydlení pro Alešovu rodinu, přinesla dvě kabelky. „Jsou to kožené kabelky, jedna je černá a druhá vínová. Navrhla jsem je pro firmu Elega, která vyrábí ve Třebechovicích pod Orebem,“ říká herečka.

Kabelky jsou navrženy tak, aby odpovídaly jejímu vkusu i potřebě, tedy aby byly praktické. „Proto mají hodně kapes, ale také úchyt na klíče. Díky němu žena nemusí dlouho stát přede dveřmi a prohrabovat obsah kabelky, klíče najde hned. Miluji je a nosím je hodně často. Můj sen je, aby byly nadčasové a aby vydržely celý život. Také mě těší to, že jsou od české firmy. Jsem ráda, že se jí daří a že se nešije jenom v Číně,“ vyjádřila se populární herečka.

Kromě kabelek přinesla herečka i pár dalších kousků ze svého šatníku a přispěla tak Alešovi vydraženými sedmi tisíci korunami. Přestože se moc zbavovat oblečení neumí, našla ve skříni šaty, které si nikdy neoblékla.

„Znáte to, něco si koupíte, myslíte si, jak to budete nosit, ale nakonec si to na sebe nikdy nevezmete. Přesto k těm věcem mám osobní vztah, protože si pamatuji, kde jsem si je pořídila,“ popisuje Dana Morávková.

Herečka je proslulá tím, že je vždy pečlivě upravená a hezky oblečená. Vkus jí tedy opravdu nechybí.

„Myslím si, že se vkusem se člověk narodí. Velký podíl má ale i rodina, která ho dokáže velmi ovlivnit. V mém případě sehrála hlavní roli maminka. Když jsem byla malá, dělala jsem krasobruslení a moderní gymnastiku, takže mi musela hodně trikotů a šatiček nechat šít. Tehdy se totiž skoro nic nedalo sehnat,“ vzpomíná Dana Morávková.