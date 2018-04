Přijďte na další Jarmark OnaDnes.cz. Výhodně tu prodáte i nakoupíte

Do moravské metropole se chystáme poprvé velkolepě. Před třemi lety jsme Brno malinko „naťukli“ (čtěte zde). Zájem byl, a tak nyní míříme poprvé na do velkého prostoru na Výstavišti. Těšíme se na vás v pavilonu G2 od 9 do 17 hodin.

Pro zájemkyně o prodej za lidové ceny zajišťujeme stejně jako v září v Praze 700 prodejních míst o velikosti 80 x 80 cm (jeden typ stolu) a 120 x 60 cm (druhý typ stolu). Prodejní místo stojí 200 korun, polovinu částky věnujeme jako obvykle na konto Nadace Terezy Maxové dětem (více o Jarmarcích čtěte zde). Jedna osoba si na své jméno může zaplatit maximálně pět míst. Registraci otevřeme 30. října v 10 hodin dopoledne.

Prodávající mohou přijít už v půl sedmé ráno, mají v ceně parkování na celý den zdarma v areálu Výstaviště a navíc každá dostane v tomto předvánočním čase vykrajovátka na cukroví od našeho partnera MOBIL.cz (virtuální operátor). Dotazy můžete posílat na jarmark@idnes.cz, nebo nás najdete také na Facebooku.

Za symbolické dvacetikorunové vstupné každý hned u vchodu dostane tašku s logem OnaDnes.cz a sobotním deníkem MF DNES s přílohou Víkend. Kromě toho pro vás chystáme celodenní program se soutěžemi, charitativní akci o zajímavé ceny, ze které jde výtěžek rovněž na konto spřátelené nadace, dále občerstvení a také unikátní poradenství o zubní hygieně.

Na Jarmarku se můžete seznámit s elektrickými sonickými zubními kartáčky Philips Sonicare. Přístroj AirFloss s nádržkou na ústní vodu a s hlavicí, která vstřikuje ústní vodu do mezizubních prostor.

Díky generálnímu partnerovi brněnského Jarmarku se dozvíte maximum informací o elektrických sonických zubních kartáčcích Philips Sonicare. Vyzkoušet si tu můžete nejnovější kartáček zdarma a získáte slevu na jeho nákup. Hlavním partnerem jarmarku je společnost Actavis s produktovou řadou ORALFLUX, která vám zase pomůže s výběrem zubní pasty nebo ústní vody a doporučí vám i unikátní žvýkačky. Díky spojení těchto dvou partnerů můžete využít také konzultace s dentální hygienistkou.

Hlavním partnerem Jarmarku je společnost OralFlux

Podpoříme Míšu na veterině

Na Jarmarku OnaDnes.cz tentokrát pomůžeme jednadvacetileté Michaele. Ve svých osmi letech byla spolu se svými sourozenci svěřena na žádost rodičů do péče Dětského domova v Přerově, kde je vedena dodnes a pravidelně jej navštěvuje. Momentálně studuje ve třetím ročníku na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně, obor veterinární lékařství. Rok studia vyjde na 38 tisíc korun a má před sebou ještě tři roky. Konkrétně jí pomůže zaplatit ubytování, jízdné na MHD, připojení k internetu a školní pomůcky.

Míša se zajímá o etologii, ekologii, péči o zvířata a vaření. V rámci volného času chodí Michaela na brigády či navštěvuje kurzy medicíny drobných savců, které pořádá komora veterinárních lékařů. „Momentální životní cíl je dokončit tuto školu a získat titul,“ říká Míša.

„Nejsem ještě rozhodnuta, jestli bude má kariéra směřovat k práci v ambulanci nebo k dalšímu studiu. Každopádně se budu snažit celý život věnovat zvířatům, protože práce s nimi mě baví a naplňuje.“