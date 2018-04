Těšte se na Jarmark OnaDnes.cz. Prodávat budou Basiková i Žilková

Jarní událost magazínu OnaDnes.cz se blíží. Prodávat, nakupovat i pomáhat na jubilejním 20. Jarmarku můžete už 28. dubna. Bezmála pět stovek prodávajících nabídne příchozím to nejlepší ze svých skříní, a to tradičně za lidové ceny. Mezi prodávajícími bude i zpěvačka Bára Basiková s dcerami, která věnuje pár kousků do tradiční charitativní aukce.