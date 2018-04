Luxusní kousky od celebrit, dobré jídlo i masáže. Přijďte na Jarmark!

Těšíme se na vás spolu s generálním partnerem ING Bank a Nadacemi Terezy Maxové dětem a Agrofert poprvé v unikátních prostorách památkově chráněného areálu Praha Kolbenka v pražských Vysočanech. Brány Jarmarku návštěvníkům otevřeme tuto sobotu 8. října v 9 hodin. V ten čas už tu bude u stolů nachystáno bezmála sedm set prodávajících čtenářek se zajímavými originály z vlastních skříní.

Jak se dostanete na Jarmark OnaDnes.cz

Vstupné činí symbolických 20 korun a pro první dva tisíce příchozích máme nachystány plátěné tašky s logem magazínu OnaDnes.cz a sobotním deníkem MF DNES s přílohou Víkend.

Hned vedle vchodu si můžete v infostánku koupit za 30 korun lístek do Velké charitativní akce a vyhrát některou z cen bezmála za 40 tisíc korun. Vyhlášení slosování je naplánováno po vystoupení skupiny Lake Malawi na 13:30 hodin. Seznam cen do tomboly najdete zde.

Známé osobnosti přinesou věci do aukce

Dopoledne přivítáme na pódiu zpěvačku Petru Černockou s dcerou Bárou Vaculíkovou ze skupiny Yellow sisters, obě přinesou pár kousků z vlastních skříní do aukce ve prospěch Petra. Osobně přijdou a své věci do dražby věnují také moderátorky Markéta Fialová a Jolana Voldánová. Oblečení do aukcí, které povede moderátorka Romana, poslala také Tereza Maxová a Monika Babišová.

Co se na Jarmarku neprodá a prodávající si nebudou chtít vzít už zpět domů, věnují potřebným prostřednictvím kontejnerů Potex.

Masáže, líčení i poradenství

Koho znaví nákupy, rád si třeba odpočine v relax zóně, kde si může nechat thajskou terapeutkou z Planet Zen a namasírovat hlavu, nebo se poradit s některou ze čtyř vizážistek firmy Oriflame či s jednou ze dvou kadeřnic salonu Nikolamelita.

Věda i rozvoj pro děti

Pokud vezmete s sebou na náš „holčičí den“ i svoje děti, postaráme se o ně. Dětskou zónu vybavila hračkami firma Sparkys, děti zabaví obecně prospěšná společnost Věda nás baví a formou hry pomůže rozvíjet jejich sociální dovednosti koučka Michaela Lišková a dětská psycholožka Klára Votavová z Mamaste.

Starbucks i Zdravé stravování

Část tržby na charitu věnují i firmy, které zajistí vaše občerstvení. O uspokojení vašich chutí se postará tradičně kavárenský řetězec Starbucks, také Fresh juices s čerstvými šťávami z ovoce a zeleniny, pekařství, výrobce dortů, makronek a dalších sladkých desertů Velvet bakery Prague, Parky ́s a jejich grilované párky, obilné sladké kaše a slané luštěnino-zeleninové pomazánky s bylinkami bez chemie, rafinovaného cukru, mléka, sóji a dělané z přirozeně bezlepkových obilovin od firmy Naše kaše. Zaručeně zdravě i dietně se najít u stánku firmy Zdravé stravování, kde si na místě můžete také nechat změřit obsah tuku, svalů a vody v těle.