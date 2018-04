Na Jarmarku skvěle nakoupíte, najíte se a potkáte známé tváře

Bezmála sedm set čtenářek našeho magazínu se chystá prodávat oblečení ze svých skříní. Tradičně půjde o takové kousky, které je škoda jen tak vyhodit, a tak si je tu můžete koupit za lidové ceny.

Jarmark OnaDnes.cz 8.10. 2016

Brány Jarmarku OnaDnes.cz se pro nakupující otevírají v 9 hodin ráno, kdy už budou všichni prodávající přichystáni na svých místech, a potrvá do 17 hodiny odpoledne. Za vstupné zaplatíte symbolických 20 korun a prvních dva tisíce nakupujících dostane u vchodu plátěnou tašku s logem OnaDnes.cz.

Celý den zdaleka nemusí být jen o nákupech. Především jde o to strávit pohodový den. Můžete se zapojit do aukcí oblečení, které pošle modelka Tereza Maxová, s níž Jarmarky tradičně pořádáme, Monika Babišová, která Jarmark pravidelně podporuje, a osobně přinese televizní moderátorka Markéta Fialová s dcerami Almou a Emmou. Přispějete tím do kasičky na 18letého Petra, který měl velmi těžké dětství. Tomu pomůžete i zakoupením lístku do tomboly v hodnotě 30 korun, v níž pro vás máme nachystány zajímavé ceny.

Nákupy si můžete také zpříjemnit masáží hlavy a šíje rukama thajské terapeutky z Planet Zen, konzultací s některou ze čtyř vizážistek firmy Oriflame, či s jednou ze dvou kadeřnic salonu Nikolamelita ve speciální relax zóně. Vůbec nevadí, pokud s sebou vezmete také děti. Postarají se o ně profesionálové v uzavřeném a bezpečném dětském koutku, který hračkami vybavila firma Sparkys. Společnost Věda nás baví je zavede zábavnou cestou do světa vědy a Mamaste si pro ně připravilo spoustu zábavných aktivit, včetně například ponožkového divadla, velkoplošného malování a společného vaření z domácí modelíny.

Můžete s kamarádkami posedět v zóně, kde je pro vás připraveno občerstvení všeho druhu. K pohodě kromě moderátorky Romany přispěje také skupina Lake Malawi.

Protože na Jarmarku nejde jen o konzum a nákupy, oblečení, které se neprodá, mohou prodávající vhodit do jednoho ze tří oranžových kontejnerů Potex. Díky tomu se dostane tam, kde ho lidé potřebují, ať už jsou to lidé bez domova, nebo v tíživé životní situaci.

Kdo se na Jarmarku postará o vaše občerstvení:

Starbucks - pravidelný partner Jarmarku se skvělou kávou s mnoha příchutěmi, který tradičně část své tržby věnuje na podporu Nadace Terezy Maxové dětem.

Velvet bakery Prague - pekařství, výrobce dortů, makronek a dalších sladkých desertů, zakládající si nejen na lahodné chuti, ale i na elegantním designu.

Fresh juices - čerstvě lisované šťávy z ovoce a zeleniny, které jsou maximálně čerstvé, bez konzervace nebo jiných úprav.

Parky ́s - Grilované párky s vysokým obsahem masa k tomu originální omáčky a čerstvá zelenina.

Naše kaše - obilné sladké kaše a slané luštěnino-zeleninové pomazánky s bylinkami bez chemie, rafinovaného cukru, mléka, sóji a dělané z přirozeně bezlepkových obilovin.

Zdravé stravování - pro ty, kteří budou chtít k jídlu něco dietnějšího. Nejen že přivezou nutričně bohaté a zároveň nízkokalorické potraviny, ale zároveň budou mít na místě i celkové měření (váha, tuk, svaly, voda v těle).