Naplánujte si: Jarmark OnaDnes.cz bude v sobotu 14. března

Máme pro vás několik nových zpráv, dobrých i těch horších.

Parkování prodraží

Protože společnost Incheba Expo Praha už není nadále správcem Výstaviště, ale prostor si pronajímá, nedokážeme již zajistit prodávajícím parkování zdarma, jak tomu bylo dříve.

Zdarma mohou prodávající vjet ráno mezi 6:30 a 9:00 do areálu. Poté musí buď zaparkovat mimo areál, nebo zaplatit výjimečně zvýhodněnou cenu 150 korun za celodenní parkování (běžná cena za parkování tu je jinak 40 Kč na hodinu). Při odjezdu z Jarmarku můžete opět využít vjezdu a výjezdu zdarma, a to v době od 16 do 19 hodin.

Myslíme na klid a pohodu

Protože jste si opakovaně stěžovaly, že je na Jarmarku „narváno“, nedá se projít mezi uličkami a špatně se nakupuje i prodává, rozhodli jsme se snížit počet prodávajících míst ze 700 na 550 a rozmístit je do střední haly a levého křídla Průmyslového paláce s většími rozestupy, aby si každý, kdo bude chtít, mohl přinést vlastní štendr. Naším cílem je vnést na Jarmark znovu pohodu, radost a příjemnou atmosféru.

Prodejní místo bude tentokrát také větší, než byly prodejkyně zvyklé. K místu o velikosti 90 x 50 centimetrů (polovina jednoho stolu, které budou místo minulých 120 x 50 nyní velké 180 x 50 centimetrů) patří jedna židle.

Registraci otevřeme začátkem března

Registraci k prodeji spustíme na začátku března, jedno místo bude stát 250 korun včetně DPH. Část peněz za registraci půjde tradičně na konto Nadace Terezy Maxové dětem.

Celý den od 9 do 17 hodin bude Jarmark moderovat, organizovat soutěže z pódia a řídit dražby oblečení pozvaných celebrit moderátorka Tereza Tobiášová z Televize Óčko. Můžete se opět těšit na velkou charitativní akci o ceny, stejně jako na dobré kafe a spoustu dobrot.

Návštěvníci a nakupující zaplatí obvyklé symbolické dvacetikorunové vstupné, za které dostanou sobotní vydání deníku MF DNES s přílohou Víkend a nákupní tašku ze speciální edice OnaDnes.cz

Stoprocentní účast na 14. Jarmarku přislíbila zatím síť kaváren Starbucks, obě přispějí nadaci částí z výtěžku. Dozvíte se tu také maximum o slevovém týdnů Nákupů s Ona Dnes, který následuje hned ten další týden po Jarmarku od 16. do 22. března.