Desátý Jarmark: tombola, Maxová i Hanychová. V sobotu se na vás těšíme

Přijďte nakupovat Malou ochutnávku věcí z Jarmarku už nyní můžete najít na facebooku OnaDnes.cz

Kromě modelky Terezy Maxové, patronky nadace, jejímž prostřednictvím na Jarmarcích tradičně pomáháme znevýhodněným dětem, přijdou a do aukce něco ze své skříně přinesou modelka Agáta Hanychová Prachařová, herečka Zdeňka Žádníková Volencová a hvězdy tv Prima Terezie Kašparovská, Pavel Cejnar a Klára Doležalová. Ta se rozhodla do aukce namísto oblečení věnovat gurmánský extra panenský olivový olej Maximovič, který vyrábí se svým manželem.

Do aukce přispěla i interiérová designérka Monika Babišová, manželka podnikatele a politika Andreje Babiše. "V mém šatníku převládají kalhoty, které nosím od podzimu do jara. V létě se oblékám do šatů a miluji dlouhé sukně, ve kterých se cítím úplně nejlépe," svěřila se čtenářkám.

Ve prospěch nadace se bude také dražit šperk věnovaný zpěvačkou Lucií Bílou.

Vybíráme pro pěstounku, která dostala nejméně hlasů

V rámci speciálního projektu TERIBEAR jede domů jste svými hlasy rozhodli, že vůz Škoda Citigo dostane pěstounka Jana Borkovcová, která si jej na Jarmarku osobně převezme. Protože však auto potřebuje každá z devíti do soutěže přihlášených rodin, rozhodli jsme se Jarmarkem podpořit jinou ze zúčastněných pěstounek. Vybírat budeme na auto pro pěstounku Hanu Hlaváčkovou, která v hlasování získala naopak nejméně vašich hlasů.

Na pomoc paní Hlaváčkové věnujeme i každou stokorunu z registrace prodávajících. I tak však auto stojí dost peněz, takže nepodaří-li se nám získat potřebnou částku, pokusíme se ji dorovnat na příštím jarním bazárku, případně s pomocí sponzorů.

Přispět může každý třeba zakoupením lístků do tomboly, kde máme pro vás ceny za více než 300 tisíc korun. Nejlevnější cena je za 259 korun, nejdražší za 15tisíc (kožešinový límec z mývala od Liska Praha), firma Halla věnovala svítidla a navíc vyhlásila, že věnuje Nadaci Terezy Maxové 20 procent z prodeje designových výrobků v jejich e-shopu v období 3. - 31. prosince.

Jak být ještě krásnější?

Součástí doprovodného programu, kterým vás bude provázet moderátorka Petra Báčová, budou nejrůznější soutěže a také ukázka, jak se bránit při napadení, o což se postará občanské sdružení Krav Maga Global.

Na místě budou nově odborníci kosmetické firmy Oriflame s vizážistkou, manikérkou, kosmetičkou (diagnostikuje vám typ pleti) a nutričním poradcem, který vám nabídne k ochutnání wellness bylinné nápoje.

U stánku Nadace Terezy Maxové si můžete koupit knížky a brožury z dílny společnosti STOB, můžete si tu nechat změřit množství tuku v těle, poradit se o životosprávě a také si prohlédnout výstavku nápojů, kde bude energetická hodnota převedena na kostičky cukru.

Nebude opět chybět generální partner ING pojišťovna s projektem For You, který je zaměřen na podporu boje proti rakovině prsu. Zástupce z Mamma Help bude odpovídat na dotazy ohledně prevence rakoviny prsu, můžete se také zúčastnit soutěže o pojištění a balíčky kosmetiky L´Occitane. Mediální partner Prima Love nabídne opět osušky a žabky a zároveň odpočinkovou zónu pro maminky s dětmi.

Vezmete-li s sebou děti, postarají se vám o ně profesionálové z Baby Office.

Jídla i pití bude dost

Také tradičně nebude chybět káva Starbucks a výtěžek z prodeje půjde opět do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem. Nově tu najdete kavárnu MOBIL.cz, kde bude možné si zakoupit bagety, panini, sladké věci, nealko nápoje a také kávu a čaj.

Jako obvykle napečou také redaktorky OnaDnes.cz a jejich kamarádky, díky nimž na stánku nadace najdete například mrkvové cookies s čokoládou, prezidentské šátečky, išlské dortíčky, košíčky s ořechovou náplní či bramborové muffiny se slaninou.

Šedesát litrů polévky, sendviče, ovoce i vodu chystá na jarmark Ivana Kristková, podnikatelka na mateřské dovolené. Na místě budou navíc promotéři Tretter´s Chips příchozím rozdávat zeleninové chipsy.

Dvacetikorunové vstupné pro všechny příchozí (vyjma prodávajících) zůstává, dostanete za něj opět tašku OnaDnes.cz, noviny a jako překvapení navíc malý dárek (informace o Jarmarcích OnaDnes.cz najdete zde).

Zaskočte na Vánoční trhy

Pomohli jsme Leonce Minulý Jarmark pomohl mimo jiné hyperaktivní Leonce, vnučce pěstounky Zdeňky. Leonka teď díky vám může chodit do speciální školy. Obě vám přijedou na prosincový Jarmark osobně poděkovat a převzít dárek - speciální lampu, která podle výrobce přispívá k řešení problémů s hyperaktivitou.

Kdo by si chtěl od nákupů originálních kousků ze skříní čtenářek snad odpočinout, může si odskočit do Průmyslového paláce na tradiční vánoční trhy. Začínají už v pátek a končí v neděli. Registrovaní prodejci (s růžovou páskou) z Jarmarku mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 25 korun.

Součástí trhů jsou kromě prodejní výstavy dárků, dekorací a keramiky také hrnčířské a řemeslné trhy s bohatým výběrem ručně vyráběného zboží od hrnčířů, kovářů, truhlářů, sklářů, šperkařů, zvonařů, řezbářů či textilních výtvarníků. Nejenže si zde můžete zakoupit jejich výrobky, ale také vám svou tvorbu předvedou.

Nebude chybět jídlo, káva, punč, víno či cukroví. Mezitím, co se vám o děti postarají v zábavných dílnách, vám prodejci nabídnou své výrobky a služby, originální ručně vyráběné ozdoby a dekorace, vánoční sortiment a také rady, jak navodit vánoční atmosféru.