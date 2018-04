Přijďte za úlovky na Jarmark. Pro prodejce zbývá už jen 16 stolů

Na pražském Výstavišti v Holešovicích se na vás budeme těšit v hale hned za vchodem v sobotu 7. prosince od 9 hodin ráno do 17 odpoledne. Co na vás v hale čeká? Především spousta krásných, originálních věcí za lidové ceny od 750 prodávajících (Pokud chcete prodávat, napište na jarmark@idnes.cz).

Celým dnem vás bude na pódiu provázet moderátorka Petra Báčová, aukci věcí celebrit chystáme od 11:00 do 13:00. Zatím je jisté, že přijde Tereza Maxová, patronka nadace, které věnujeme peníze z dražeb, z tomboly, polovinu částky z registrace prodávajících a samozřejmě vaše dobrovolné příspěvky. Do aukce na dobrou věc něco ze své skříně pošle také Monika Babišová, manželka podnikatele a politika Andreje Babiše.

Pomůžeme pěstounům k autu?

Minulý náš bazar vašich věcí pomohl mimo jiné hyperaktivní Leonce, vnučce pěstounky Zdeňky, která teď díky vám může chodit do speciální školy. Obě přijedou vám všem na nadcházející Jarmark osobně poděkovat a převzít speciální lampu, která podle výrobce, který ji rodině věnuje, přispívá k řešení problémů s hyperaktivitou.

Předávat se tu bude také vůz Škoda Citigo, a to jedné z devíti pěstounských rodin, které právě teď na našem webu bojují o vaše hlasy. Ta, která jich dostane nejvíc, auto získá. A protože příběhy všech pěstounek jsou natolik silné, že auto by si zasloužily všechny, rozhodli jsme se, že tentokrát budeme na Jarmarku vybírat na stejné auto pro některou z rodin, která v internetovém hlasování nevyhraje. Je to však hodně peněz, takže pokud výtěžek z 10. Jarmaru nebude stačit, pokusíme se částku dorovnat na příštím jarním bazárku.

Generálním partnerem jubilejního bazárku je opět projekt For You by ING. Projekt na pomoc boji proti rakovině prsu a ženských orgánů slaví roční narozeniny, a tak se partner rozhodl, že pro návštěvníky připraví soutěž o ceny. Kdo se zapojí, může vyhrát kromě pojištění i balíček kosmetiky L´Occitane.

Mediální partner Prima love hodlá opět prodávat ve prospěch nadace osušky a žabky, chystá pro vás i zónu pro matky s dětmi. O děti se vám tradičně postarají profesionálové z Baby Office. Hlad a žízeň pak zaženou řetězec Starbucks, který věnuje výtěžek Nadaci, a Ivana Kristková, podnikatelka na mateřské dovolené. "Na Jarmark chystám 60 litrů polévky, obědové tašky (sendvič, ovoce, salát, sladkost a voda) a také dorty, i bezlepkové," napsala nám paní Kristková.

A protože jste si po říjnovém Jarmarku posteskli, že jídla bylo k mání málo, přibude ještě stánek Mobil.cz s pitím a občerstvením. Komu by snad bylo na Jarmarku těsno, anebo by chtěl nasát ještě víc vánoční atmosféry, může si navíc odskočit vedle do Průmyslového paláce na vánoční trhy.