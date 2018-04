Stoly jsou na Jarmarku rozebrány. Ostatní zveme za nákupy a zábavou

Generální partner For You For You je projekt ING Životní pojišťovny, jehož cílem je s pomocí odborníků šířit informace o prevenci rakoviny prsu a pohlavních orgánů. Pro krytí finančních a sociálních dopadů rakoviny prsu a pohlavních orgánů je součástí projektu také pojištění For You. V případě diagnózy nemoci je ženě vyplacena částka ve výši 750 000 Kč a dále jsou jí k dispozici asistenční služby a odborné telefonické konzultace lékařů a psychologů.