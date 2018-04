Náš oblíbený holčičí den se blíží. Jarmark OnaDnes.cz bude 19. října

Spolu s generálním partnerem devátého Jarmarku OnaDnes.cz pojišťovnou ING a jejím projektem For You, který pomáhá v boji proti rakovině prsu, zveme jak ty z vás, co se chystají prodávat a směňovat, tak ty, kteří se přijdou podívat, nakoupit, soutěžit, vyhrát v tombole nebo přispět na Nadaci Terezy Maxové dětem.

Zaručeně tu najdete originální kousky z Česka i ze zahraničí, nošené i fungl nové, luxusní, stylové, sportovní, dětské... A co ještě? To vlastně záleží jen na vás.

Registrace od příštího týdne

Míst pro prodávající bude celkem 600, registrovat se můžete již příští týden, proto sledujte náš web.

Brány Jarmarku otevřeme v sobotu 19. října v 8:30 a zůstaneme s vámi tak dlouho, dokud bude co a komu prodávat. Věci, které se neprodají a prodávající si je nebudou už chtít nosit zpátky domů, mohou opět věnovat na místě na charitu.

Kromě nákupů vás čeká celodenní program se soutěžemi, skvělá hudba, cukrářský workshop s Markétou z pořadu Božské dorty od Markéty, VIP hosté mediálního partnera Tv Prima LOVE a dražba kousků z jejich skříní, soutěže, dobroty od redaktorek OnaDnes.cz a k tomu káva Starbucks a tombola. Výtěžek z prodeje kávy a z tomboly poputuje spolu s vašimi dobrovolnými příspěvky tradičně na konto Nadace Terezy Maxové dětem.

Děti můžete vzít s sebou, postarají se o ně profesionálové z Baby Office, abyste se mohly v klidu věnovat nákupům, případně se nechat nalíčit vizážistkami značky Gabriella Salvete.

Vstupné na Jarmark OnaDnes.cz je opět symbolických 20 Kč. V ceně vstupenky získáte tašku OnaDnes.cz, sobotní vydání deníku MF Dnes s přílohou a slevu na vstupenku na souběžně probíhající veletrh Interbeauty Prague.

Máte-li nějaké postřehy z minulých Jarmarků, co se vám líbilo i co bychom měli změnit, nebo se na něco chcete zeptat, pište nám na adresu jarmark@idnes.cz.