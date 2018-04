Na pomoc dětem pěstounů půjde z Jarmarku dosud rekordních 66 000 korun

Křižíkovy pavilony B a C v dolní části pražského Výstaviště v Holešovicích opět zájmu málem nestačily. Hned brzy ráno si předem zaregistrované prodávající vyložily své zboží, několik stolků obsadily také redaktorky OnaDnes.cz. Ty ovšem předtím do stánku Nadace Terezy Maxové dětem odevzdaly to, co pro vás v pátek večer napekly. Dámská jízda začala.

Už od tramvajové zastávky prozrazovaly po celý den návštěvníky Jarmarku šikovné plátěné tašky s logem OnaDnes.cz, které příchozí dostávaly hned u vchodu za symbolických dvacet korun spolu s Ondrášovkou, sobotní MF DNES a voucherem na nákup knih v e-shopu. Přichystáno jich bylo pět tisíc a do oběda je hostesky do jedné rozdaly, stejně jako vody.

I lístky do tomboly se za půl dne vyprodaly, takže po obědě už bylo jasné, že do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem poputuje jednak bezmála 24 tisíc korun za prodanou kávu Starbucks a dalších téměř 20 tisíc za lístky do tomboly. (ceny v tombole k nahlédnutí zde).

Přední český astrolog Milan Gelnar, který tu zdarma vykládal hvězdy, měl od rána až do čtyř odpoledne, kdy Jarmark skončil, jednoho zájemce za druhým. Plno bylo i u vizážistek Mary Kay, které návštěvnice zdarma líčily. Dětem se věnovali profesionálové z Baby office v Alíkově dětském koutku.

Osobně se Jarmarku a dražby svého oblečení zúčastnila moderátorka Laďka Něrgešová, po ní dorazila modelka a moderátorka Diana Kobzanová, od níž si značkovou kabelku koupila Petra, redaktorka magazínu OnaDnes.cz, zatímco její kolegyně Cindy vydražila luxusní šaty ředitelky ING pojišťovny Renaty Mrázové.

Své modely poslala do aukce také Tereza Maxová. Její módní kousky šly jako obvykle na dračku také díky řediteli marketingu MAFRA a.s. Aleši Pýchovi. Kateřina Brožová se kvůli nemoci omluvila a vyslala za sebe pár svých modelů. Sakem pomohla i Lucie Bílá, která je patronkou projektu For You od ING pojišťovny, prvního generálního partnera akce. K vidění tu byly také její háčkované obrazy, které věnovala do charitativní aukce (bude se na našem webu konat 22. dubna).

Pomůžeme dětem z pěstounské rodiny

Peníze, které se vybraly z vašich příspěvků, z dražeb oblečení, za lístky v tombole i za dobroty od redaktorek magazínu OnaDnes.cz, umožní tentokrát osmi dětem z pěstounské rodiny vyjet na letní integrační tábor. Celkem se na tábor pro děti z pěstounské rodiny vybralo 65.890 Kč (z toho 23.815 Kč věnoval do kasy Starbucks, 19.300 Kč z tomboly), ostatním přispěly návštěvníci přímo, anebo prostřednictvím aukcí modelů a doplňků od celebrit a VIP hostů.