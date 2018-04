Na Jarmarku prodávaly Miss Nováčková i doktorka Cajthamlová

Prostory před hlavním vchodem do Anděl Media Centra se ve slunečném letním dopoledni proměnily v obrovské pestrobarevné tržiště. Prodávaly se tu šaty, trika, halenky, boty, kabelky, korále a náušnice, nebo také dětské panenky, knížky nebo autíčka a tisíce dalších úžasností.

Návštěvnice a návštěvníci Jarmarku také od rána ochutnávali domácí dobroty, které upekly a donesly redaktorky a spolupracovnice redakce. Po mrkvovém dortu naší administrátorky Báry se zaprášilo v několika minutách, zmizela i celozrnná bábovka s banánem a ořechy redaktorky Petry, tvarohový koláč kolegyně Báry, muffiny s červenou řepou a lískovými ořechy od redaktorky Johany, jarní quiche naší vedoucí Pavly nebo sušenky s čokoládou naší bývalé kolegyně Moniky. (Recepty na všechny nabízené speciality najdete příští týden na našem webu v rubrice Recepty.)

Jako by mě rdousila zlatá kobra, řekla Cajthamlová

Mezi prodávajícími se dopoledne objevila také paní doktorka Kateřina Cajthamlová, která přinesla několik kousků ze svého šatníku i botníku a dokonce i vlastnoručně batikovaný šátek, který si vzápětí při dražbě ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem koupila naše módní redaktorka Cindy.

Tu paní doktorka uvítala s nadšením, protože obě dámy se velmi dobře znají z natáčení pořadu Jste to, co jíte před několika lety. Cindy byla tehdy v roli hubnoucí pacientky a paní doktorka ji teď přede všemi pochválila, že nejenže krásně zhubla, ale dokonce si svou váhu po ty roky i úspěšně drží.

Ke všem věcem, jež paní doktorka přinesla do charitativní dražby, měla i zajímavý příběh. O světlých šatech například vyprávěla, že jí je koupila osmnáctiletá dcera, ale že je nikdy neměla na sobě, protože je to typ oblečení, o kterém by její maminka řekla, že jsou určené pro skotačivou stařenku.

Doktorka Kateřina mimo jiné nabízela také zlatý pásek, který se má kreativně omotat kolem pasu, ale paní doktorka si s ním moc nevěděla rady. "Vypadala jsem v něm, jako když mě rdousí zlatá kobra," prohlásila.

Na prodej přinesla i dvě kožené sukně, k nimž má vyloženě citový vztah, ale už je neoblékne. "Původně jsem myslela, že je použiju při výrobě nějakých aplikací," vyprávěla. "Jenže rozstříhejte něco, co jste měli tak rádi!"

Doktorka Kateřina Cajthamlová se také přiznala, že náš Jarmark se jí líbí, a to i přesto, že blešáky moc ráda nemá. Prý se stydí přehrabovat ve vystavených věcech. "Vy si myslíte, že když mě znáte z televize, tak nemůžu být stydlivá, ale opak je pravdou," vysvětlila publiku.

Vestička přinesla štěstí dvakrát

Odpoledne, právě když začínala barmanská show a rozdávaly se koktejly připravené z vodky Goral, přijela na Jarmark také Česká Miss 2011 Jitka Nováčková, která přinesla tašku plnou oblečení, se kterým se rozhodla rozloučit ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem. Ke třem kouskům připojila i příběh. A dražba byla vskutku napínavá.

Svetřík z New Yorku v barvách moře Jitka nikdy neměla na sobě, a tak se rozhodla jej prodat na našem Jarmarku. Za 900 korun jej po líté dražbě získal pán v obleku, ze kterého se později vyklubal Pavol Krůpa, akcionář Ondrášovky, tedy jedné z firem, které dnešní Jarmark podpořily. Ten posléze vydražil i vestičku, ve které Česká Miss loni maturovala a podle jejích slov jí přinesla štěstí. Za tisíc korun ji kupující získal i s podpisem majitelky.

Pruhované tílko Raph Lauren taktéž z New Yorku bylo prodáno za 400 korun. Ostatní kousky z šatníku Jitky Nováčkové si pak mohly návštěvnice Jarmarku zakoupit na stánku Nadace Terezy Maxové dětem.

Výtěžek z prodeje stánku Starbucks putoval do kasičky nadace a pomůže spolu s dobrovolnými příspěvky zúčastněných zaplatit tábor sedmnáctileté tělesně i duševně postižené slečně, která žije se svou babičkou. Celkem se na pátém Jarmarku vybrala dosud rekordní částka 30 106 korun.